Salman Borneo, Dubber Giant, Plankton, hingga Sokka di Avatar, Meninggal Dunia

JawaPos.com - Salman Borneo, salah satu dubber kenamaan Tanah Air, meninggal dunia pada Rabu (15/4) sekitar pukul 02.21 WIB di usia 46 tahun.

Kabar duka tersebut diketahui publik berdasarkan unggahan Kaori Nusantara di Facebook dan dengan cepat menyebar di sejumlah platform media sosial.

"Kaori Nusantara mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Salman Pranata alias Salman Borneo," demikian keterangan dalam unggahan tersebut.

"Sosok seiyu kawakan yang pernah men-dubbing Giant di Doraemon, Takagi di Detektif Conan, Senshi di Delicious in Dungeon, dan tak lupa, salah satu peran ikoniknya yakni Plankton di Spongebob Squarepants," imbuhnya.

Salman Borneo didoakan agar semua amal baiknya selama hidup di dunia diterima di sisi Tuhan dan dosa-dosamua diampuni.

Selain itu, keluarga Salman Borneo juga didoakan agar diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini, sehingga mereka tidak larut dalam kesedihan.

"Selamat jalan Takagi, Plankton, Giant, Senshi," tandasnya.

Kepergian Salman Borneo tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan sejumlah sahabat, tapi juga bagi para penggemar animasi dan serial televisi di Tanah Air.