Jordy Wehrmann Siap Bela Timnas Indonesia

Aksi Jordy Wehrmann saat laga imbang Madura United melawan PSBS Biak. (Dok. Madura United)
JawaPos.com - Pemain Madura United Jordy Wehrmann berharap segera dinaturalisasi untuk dapat membela timnas Indonesia, dikutip dari ANTARA.
Hal ini dikatakan Jordy saat ditemui ANTARA di mixed zone Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (17/4), saat timnya menang 2-1 atas tuan rumah Persebaya Surabaya dalam laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026.
Dalam sesi wawancara singkat ini, Jordy lancar berbicara dalam bahasa Indonesia, meski sesekali masih mencampurnya dengan bahasa Inggris.
“(Belajar bahasa Indonesia) sendiri. Nenek saya (tinggal) sama saya (sekarang), dua bulan. Saya bicara banyak bahasa Indonesia (dengannya),” kata Jordy dalam bahasa Indonesia saat mengungkapkan caranya belajarnya selama ini.
Jordy lahir di Den Haag, Belanda, pada 25 Maret 1999, dengan dia mempunyai darah Belanda dari ayahnya dan Indonesia dari ibunya.
Darah Indonesia yang mengalirkan di dalam dirinya berasal dari sang ibu, dengan neneknya, Merie Pasman, lahir di Jakarta pada 1948 dan pindah ke Belanda pada 1965.
“Ya, saya siap (mendapatkan Garuda Calling). Saya berharap mereka memanggil saya, tapi sejauh ini tidak ada. Belum,” kata Jordy soal harapannya membela tim nasional suatu hari nanti.
Gelandang berusia 27 tahun itu memulai karier sepak bolanya bersama Feyenoord. Ia kemudian pindah ke FC Luzern, sebelum kembali ke Belanda untuk memperkuat ADO Den Haag.
Ia sempat tanpa klub selama tiga bulan, sebelum kemudian berkarier di Kroasia untuk membela NK Vukovar 1991. Klub ini menjadi klub terakhir Jordy di Eropa sebelum ia datang ke Indonesia bersama Madura United pada Juli 2024.
