Riquelme Silva Tinggalkan Madura United, Penyerang Brasil Ini Segera Gabung Klub Liga Kirgistan

JawaPos.com - Madura United dipastikan berpisah dengan penyerang asal Brasil, Riquelme Sousa Silva, setelah kontraknya berakhir pada pengujung musim 2025/2026.

Kabar tersebut menandai berakhirnya kebersamaan singkat sang pemain bersama tim berjuluk Laskar Sape Kerrab.

Riquelme didatangkan untuk menambah daya gedor lini depan Madura United. Meski tidak menjadi pilihan utama sepanjang musim, pemain berusia 24 tahun itu tetap memberikan kontribusi saat dipercaya tampil oleh tim pelatih.

Berdasarkan catatan kompetisi musim 2025/2026, Riquelme membukukan tiga gol dari 17 penampilan di seluruh ajang bersama Madura United.

Meski belum mampu menunjukkan produktivitas yang konsisten, kehadirannya sempat memberikan alternatif di sektor penyerangan.

Informasi yang diperoleh dari pihak agen pemain menyebutkan bahwa Riquelme telah mencapai kesepakatan dengan klub barunya.

Ia disebut akan melanjutkan karier di Liga Kirgistan mulai musim depan. Saat ini proses administrasi antara pemain dan klub tujuan sedang diselesaikan sebelum pengumuman resmi dilakukan.

Jika transfer tersebut rampung, maka Kirgistan akan menjadi negara berikutnya dalam perjalanan karier profesional Riquelme.