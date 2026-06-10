Eks Arema FC Ze Gomes Kembali ke Indonesia, Kini Tangani Madura United Super League Musim 2026/2027

JawaPos.com - Madura United resmi menunjuk pelatih asal Portugal Ze Gomes, sebagai pelatih kepala baru untuk menghadapi kompetisi super league musim 2026/2027. Kesepakatan antara kedua belah pihak telah tercapai setelah melalui proses negosiasi dalam beberapa waktu terakhir.

Kehadiran Ze Gomes menjadi bagian dari langkah Madura United dalam mempersiapkan tim menghadapi persaingan yang semakin ketat pada musim mendatang. Manajemen berharap pengalaman dan kualitas yang dimiliki pelatih berusia 49 tahun tersebut dapat membantu meningkatkan performa tim serta membawa Laskar Sape Kerrab kembali bersaing di papan atas klasemen.

Nama Ze Gomes bukan sosok asing bagi sepak bola Indonesia. Sebelum menerima tawaran dari Madura United, dia sempat menangani Arema FC pada musim 2024/2025. Dalam periode kepelatihannya bersama klub asal Malang tersebut, Ze Gomes memimpin tim dalam 17 pertandingan kompetitif.

Selain memiliki pengalaman di Indonesia, Ze Gomes juga cukup lama berkarir di Portugal. Dia pernah menangani sejumlah klub seperti Academico Viseu, Academica Coimbra, hingga tim muda Rio Ave. Sebelum jadi pelatih, Ze Gomes juga memiliki karir sebagai pemain profesional dengan posisi bek kanan.

Pelatih yang memiliki nama lengkap Jose Manuel Gomes da Silva tersebut mengantongi Lisensi Pro UEFA, lisensi kepelatihan tertinggi yang menjadi standar bagi pelatih profesional di Eropa. Dalam perjalanan karirnya, dia dikenal menyukai formasi 4-4-2 yang mengutamakan keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan.

Penunjukan Ze Gomes menandai dimulainya babak baru bagi Madura United. Setelah melalui musim yang penuh tantangan, klub asal Pulau Madura itu berupaya membangun kembali kekuatan tim dengan melakukan pembenahan dari sektor kepelatihan.

Tugas yang menanti Ze Gomes tentu tidak ringan. Selain harus meningkatkan konsistensi permainan tim, dia juga dituntut mampu memaksimalkan potensi para pemain yang dimiliki Madura United. Dukungan suporter menjadi salah satu faktor penting yang diharapkan dapat membantu proses adaptasi sang pelatih di lingkungan barunya.

Sejumlah pengamat menilai pengalaman Ze Gomes di sepak bola Indonesia dapat menjadi keuntungan tersendiri. Dengan sudah memahami karakter kompetisi Liga 1, proses adaptasinya diperkirakan tidak akan memakan waktu terlalu lama dibandingkan pelatih asing yang baru pertama kali datang ke Indonesia.