Madura United Bergerak Cepat, Ze Gomes Diberi Wewenang Penuh Susun Skuad Musim 2026/27

JawaPos.com - Madura United FC langsung bergerak cepat menyambut kompetisi super league musim 2026/27. Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu resmi menunjuk pelatih asal Portugal, Jose Manuel Gomes da Silva atau yang akrab disapa Ze Gomes, sebagai nahkoda baru tim pada Selasa (9/6).

Penunjukan Ze Gomes menjadi salah satu langkah awal yang dilakukan manajemen untuk mempersiapkan tim menghadapi ketatnya persaingan musim depan. Madura United ingin memiliki waktu yang cukup untuk membangun fondasi tim sejak dini, termasuk dalam menyusun komposisi pemain yang sesuai dengan kebutuhan pelatih.

Direktur Madura United Annisa Zhafarina, mengatakan keputusan menunjuk pelatih lebih awal merupakan bentuk keseriusan klub dalam melakukan pembenahan. Menurut dia, langkah tersebut penting agar Ze Gomes memiliki waktu yang panjang untuk beradaptasi sekaligus bekerja sama dengan manajemen dalam membangun tim.

"Di bawah kepemimpinan nakhoda baru, Madura United siap melakukan perombakan besar demi mengarungi musim yang tangguh ini," ujar Annisa.

Ia menilai musim depan akan menjadi tantangan yang tidak mudah. Karena itu, klub perlu melakukan persiapan secara matang sejak jauh hari agar mampu bersaing dengan tim-tim lain yang juga mulai memperkuat skuad mereka.

Annisa menegaskan bahwa kedatangan Ze Gomes bukan hanya sekadar pergantian pelatih, tetapi juga menjadi bagian dari proses membangun kembali kekuatan tim. Manajemen berharap pelatih asal Portugal tersebut mampu menghadirkan warna baru sekaligus meningkatkan daya saing Madura United.

"Selamat datang coach. Langkah cepat manajemen untuk segera merajut kembali kekuatan Laskar Sape Kerrab. Musim ini adalah momentum pembenahan besar, dan kami percaya kepada nakhoda yang tepat," tambah Annisa.

Tidak hanya dalam urusan strategi dan permainan di lapangan, manajemen juga memberikan kepercayaan penuh kepada Ze Gomes untuk terlibat dalam penyusunan skuad. Kebijakan ini diambil agar komposisi pemain yang dibentuk benar-benar sesuai dengan karakter permainan yang diinginkan sang pelatih.