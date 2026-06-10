Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 11 Juni 2026 | 04.03 WIB

Madura United Bergerak Cepat, Ze Gomes Diberi Wewenang Penuh Susun Skuad Musim 2026/27

Pelatih baru Madura United Ze Gomes. (Istimewa) - Image

Pelatih baru Madura United Ze Gomes. (Istimewa)

JawaPos.com - Madura United FC langsung bergerak cepat menyambut kompetisi super league musim 2026/27. Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu resmi menunjuk pelatih asal Portugal, Jose Manuel Gomes da Silva atau yang akrab disapa Ze Gomes, sebagai nahkoda baru tim pada Selasa (9/6).

Penunjukan Ze Gomes menjadi salah satu langkah awal yang dilakukan manajemen untuk mempersiapkan tim menghadapi ketatnya persaingan musim depan. Madura United ingin memiliki waktu yang cukup untuk membangun fondasi tim sejak dini, termasuk dalam menyusun komposisi pemain yang sesuai dengan kebutuhan pelatih.

Direktur Madura United Annisa Zhafarina, mengatakan keputusan menunjuk pelatih lebih awal merupakan bentuk keseriusan klub dalam melakukan pembenahan. Menurut dia, langkah tersebut penting agar Ze Gomes memiliki waktu yang panjang untuk beradaptasi sekaligus bekerja sama dengan manajemen dalam membangun tim.

"Di bawah kepemimpinan nakhoda baru, Madura United siap melakukan perombakan besar demi mengarungi musim yang tangguh ini," ujar Annisa.

Ia menilai musim depan akan menjadi tantangan yang tidak mudah. Karena itu, klub perlu melakukan persiapan secara matang sejak jauh hari agar mampu bersaing dengan tim-tim lain yang juga mulai memperkuat skuad mereka.

Annisa menegaskan bahwa kedatangan Ze Gomes bukan hanya sekadar pergantian pelatih, tetapi juga menjadi bagian dari proses membangun kembali kekuatan tim. Manajemen berharap pelatih asal Portugal tersebut mampu menghadirkan warna baru sekaligus meningkatkan daya saing Madura United.

"Selamat datang coach. Langkah cepat manajemen untuk segera merajut kembali kekuatan Laskar Sape Kerrab. Musim ini adalah momentum pembenahan besar, dan kami percaya kepada nakhoda yang tepat," tambah Annisa.

Tidak hanya dalam urusan strategi dan permainan di lapangan, manajemen juga memberikan kepercayaan penuh kepada Ze Gomes untuk terlibat dalam penyusunan skuad. Kebijakan ini diambil agar komposisi pemain yang dibentuk benar-benar sesuai dengan karakter permainan yang diinginkan sang pelatih.

Annisa menyebut pihak direksi dan manajemen akan menyerahkan proses pemilihan pemain kepada Ze Gomes. Dengan demikian, pelatih dapat lebih leluasa menentukan kebutuhan tim untuk menghadapi kompetisi musim mendatang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Eks Arema FC Ze Gomes Kembali ke Indonesia, Kini Tangani Madura United Super League Musim 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Eks Arema FC Ze Gomes Kembali ke Indonesia, Kini Tangani Madura United Super League Musim 2026/2027

Rabu, 10 Juni 2026 | 13.20 WIB

Riquelme Silva Tinggalkan Madura United, Penyerang Brasil Ini Segera Gabung Klub Liga Kirgistan - Image
Sepak Bola Indonesia

Riquelme Silva Tinggalkan Madura United, Penyerang Brasil Ini Segera Gabung Klub Liga Kirgistan

Kamis, 4 Juni 2026 | 04.20 WIB

Fransiskus Alesandro Selangkah Lagi Gabung Persik Kediri, Tinggalkan Madura United Musim Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Fransiskus Alesandro Selangkah Lagi Gabung Persik Kediri, Tinggalkan Madura United Musim Depan

Selasa, 2 Juni 2026 | 01.05 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta

5

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

6

BREAKING NEWS! Persija Jakarta Resmi Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih Baru

7

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

8

Melihat 10 Besar Penjualan Mobil Mei 2026: Jaecoo Kuasai Brand Tiongkok, Tak Ada Nama BYD

9

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

10

Sudah Setor Total Rp 117 Miliar tapi Rumah Tak Kunjung Jadi, Konsumen Emeralda Resort Polisikan Yana Priatna

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore