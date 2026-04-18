Bikin Bonek Menangis! Rakhmat Basuki Bongkar Cara Madura United Permalukan Persebaya Surabaya

Selebrasi pemain Madura United usai mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. (Madura United)
JawaPos.com — Kekalahan menyakitkan harus ditelan Persebaya Surabaya saat menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Green Force justru takluk 1-2 akibat strategi disiplin yang diterapkan tim tamu.
Hasil ini tak lepas dari pendekatan taktis yang disiapkan pelatih sementara Madura United, Rakhmat Basuki.
Ia secara terbuka membongkar kunci sukses timnya dalam meredam agresivitas Persebaya Surabaya sepanjang pertandingan.
Pelatih sementara (caretaker) Madura United Rakhmat Basuki mengungkapkan disiplin dalam bertahan serta efektivitas untuk memanfaatkan transisi permainan, menjadi kunci membungkam tuan rumah Persebaya Surabaya.
Pendekatan itu terbukti ampuh, terutama saat menghadapi tekanan bertubi-tubi dari Green Force.
"Sepak bola itu tentang bertahan, kami tekankan pemain harus kuat dalam bertahan dan mereka mampu menjalankan itu dengan baik malam ini," kata Rakhmat, Jumat (17/4/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan fondasi permainan Madura United dimulai dari lini belakang.
Ia menjelaskan, strategi tersebut telah dipersiapkan sejak sesi latihan, terutama dalam membangun organisasi pertahanan yang solid untuk meredam tekanan tuan rumah.
Fokus utama tim adalah menjaga kedisiplinan posisi serta komunikasi antar pemain agar tidak mudah ditembus.
