Update Klasemen Super League! Persebaya Surabaya Mandek di Peringkat 6 Usai Dipermak Madura United

JawaPos.com — Persebaya Surabaya kembali harus menelan pil pahit usai tumbang 1-2 dari Madura United pada pekan ke-28 Super League 2025/2026. Kekalahan di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4/2026), membuat posisi Green Force tertahan di papan tengah dan gagal merangsek ke lima besar.

Laga ini sejatinya menjadi momentum bagi Persebaya Surabaya untuk bangkit di hadapan pendukung sendiri. Namun, hasil di lapangan berkata lain setelah tim tamu tampil lebih efektif memanfaatkan peluang.

Gol cepat Madura United datang saat laga baru berjalan 11 menit lewat aksi Luiz Marcelo Morais dos Reis. Sepakan tepat sasaran memanfaatkan assist Roger Bonet Badia langsung membungkam publik tuan rumah.

Tertinggal satu gol, Persebaya Surabaya langsung merespons dengan intensitas serangan tinggi. Francisco Rivera, Paulo Gali, hingga Bruno Moreira silih berganti menebar ancaman meski belum mampu mengubah skor.

Peluang emas sempat didapat Paulo Gali yang beberapa kali melepaskan tembakan ke arah gawang. Sayangnya, penyelesaian akhir yang kurang tenang membuat peluang tersebut gagal berbuah gol.

Sepanjang babak pertama, Green Force mendominasi permainan dengan sejumlah peluang berbahaya. Namun, rapatnya lini belakang Madura United membuat skor 0-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Persebaya Surabaya mencoba meningkatkan tempo permainan. Pedro Matos sempat mendapat peluang, tetapi usahanya masih mampu diblok barisan pertahanan lawan.

Alih-alih menyamakan skor, Persebaya Surabaya justru kembali kebobolan pada menit ke-63. Pemain pengganti Riquelme Sousa Silva sukses mencetak gol usai menerima assist dari Fransiskus Olepue.