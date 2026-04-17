GBT Nggak Angker Lagi! Simak 3 Fakta Menarik Kekalahan Persebaya Surabaya Atas Madura United

Persebaya Surabaya kalah dari Madura United. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya harus menelan kekalahan saat menghadapi Madura United di Super League pekan ke-28. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4).
Madura United bermain lebih menunggu yang berhasil membuat mereka unggul. Pada menit ke-12, Lulinha mencetak gol dari luar kotak penalti yang membuat Madura United unggul di babak pertama.
Pola permainan yang sama tetap diterapkan Madura United. Hasilnya, Riquelme mampu mencetak gol pada menit ke-64 melalui serangan balik cepat.
Ketinggalan dua gol membuat Persebaya meningkatkan serangannya. Umpan cantik Milos Raickovic berhasil diselesaikan menjadi gol pada menit ke-82. Namun, gol tersebut tidak bisa menyelamatkan Persebaya dari kekalahan.
Ada tiga fakta menarik dari kekalahan yang dialami Persebaya dari Madura United. Apa saja fakta tersebut? Baca terus artikel ini.
1. Riyan Ardiansyah cetak gol pertama untuk Persebaya dan di Super League musim ini
Riyan Ardiansyah berhasil mencetak gol pertamanya bersama Persebaya sejak didatangkan pada putaran kedua. Melansir Transfermarkt, pemain pinjaman dari Malut United tersebut juga berhasil mencetak gol pertamanya di Super League musim ini.
2. Persebaya selalu kebobolan di babak pertama dan kedua
Dalam dua kekalahan, Persebaya selalu kebobolan pada babak pertama dan kedua. Saat melawan Persija Jakarta, Green Force kebobolan di babak pertama lewat gol dari Allano. Dan di babak kedua, Persebaya kebobolan dari dua gol Eksel Runtukahu.
