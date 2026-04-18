Wasit Jadi Biang Kerok!  Bernardo Tavares Bongkar Kejanggalan Gol Kedua Madura United ke Gawang Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Kekalahan Persebaya Surabaya dari Madura United menyisakan cerita panas yang tak hanya soal skor akhir. Pelatih Bernardo Tavares secara terbuka menyoroti keputusan wasit yang dinilai krusial dan merugikan timnya.

Laga pekan ke-28 Super League 2025/2026 itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Madura United. Namun, sorotan utama justru tertuju pada sejumlah momen kontroversial yang terjadi sepanjang pertandingan.

Tavares tak bisa menyembunyikan kekecewaannya saat berbicara dalam konferensi pers usai laga di Stadion Gelora Bung Tomo.

Ia mempertanyakan beberapa keputusan penting yang menurutnya berpengaruh langsung terhadap hasil pertandingan.

"Terutama terkait pelanggaran di area penalti lawan yang tidak diberikan serta proses terjadinya gol kedua Madura United," kata Tavares.

Pernyataan itu menjadi sinyal kuat ada hal yang dianggap tidak berjalan semestinya di atas lapangan.

Salah satu momen yang paling disorot adalah insiden yang melibatkan Bruno Paraiba di dalam kotak penalti. Dalam situasi tersebut, Persebaya Surabaya merasa seharusnya mendapatkan hadiah penalti.

Namun, wasit tidak memberikan pelanggaran dan permainan tetap dilanjutkan. Keputusan itu langsung memicu reaksi dari bench Green Force yang merasa dirugikan.