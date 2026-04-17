Memalukan! Persebaya Surabaya Disikat Madura United 1-2 di Gelora Bung Tomo

Pemain Persebaya Surabaya mencoba menekan pertahanan Madura United dalam laga pekan ke-28 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com — Harapan bangkit di kandang sendiri berubah jadi mimpi buruk bagi Persebaya Surabaya. Menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4/2026), Green Force justru tumbang dengan skor 1-2 dalam lanjutan pekan ke-28 Super League 2025/2026.
Sejak peluit awal dibunyikan, Persebaya Surabaya sebenarnya mencoba tampil agresif. Namun, efektivitas justru menjadi milik tim tamu yang mampu mencuri gol cepat di awal laga.
Petaka datang saat laga baru berjalan 11 menit. Luiz Marcelo Morais dos Reis sukses memanfaatkan peluang hasil assist Roger Bonet Badia dan membawa Madura United unggul 0-1.
Gol cepat itu langsung membuat ritme permainan Persebaya Surabaya terganggu. Meski mencoba merespons, penyelesaian akhir yang buruk menjadi masalah klasik yang kembali muncul.
Francisco Israel Rivera Davalos sempat mengancam pada menit ke-13. Namun, peluang tersebut gagal menemui sasaran meski skema serangan dibangun dengan cukup rapi.
Tekanan terus dilancarkan Green Force melalui Paulo Domingos Gali Da Costa Freitas. Sayangnya, beberapa tembakan yang dilepaskan masih bisa diamankan atau diblok lini pertahanan Madura United.
Peluang demi peluang terus tercipta sepanjang babak pertama. Namun, ketenangan di depan gawang menjadi pembeda mencolok antara kedua tim.
Bahkan, kartu kuning yang diterima Paulo Domingos Gali Da Costa Freitas di menit ke-26 semakin menambah beban tim. Hingga turun minum, skor 0-1 untuk keunggulan Madura United tetap bertahan.
Memasuki babak kedua, Persebaya Surabaya mencoba meningkatkan intensitas serangan. Akan tetapi, justru Madura United yang kembali menunjukkan efektivitas luar biasa.
