Suporter Hadir di Latihan, PSS Sleman Dapat Suntikan Semangat Jelang Lawan Persiku Kudus

Latihan PSS Sleman. (Istimewa)
JawaPos.com - PSS Sleman bersiap menghadapi salah satu laga krusial di penghujung kompetisi Pegadaian Championship 2025/2026. Tim berjuluk Laskar Sembada itu akan menjamu Persiku Kudus pada Senin (20/4/2026) malam di Stadion Maguwoharjo, Sleman, dalam lanjutan pekan ke-25.
Menjelang pertandingan penting tersebut, suasana latihan PSS terasa berbeda. Antusiasme tinggi dari para suporter tampak jelas saat mereka hadir langsung di Lapangan Pakembinangun.
Dukungan diberikan dengan membentangkan banner di sisi selatan lapangan serta melantunkan chant yang diiringi tabuhan perkusi, menciptakan atmosfer layaknya pertandingan sesungguhnya.
Kehadiran suporter ini menjadi suntikan semangat tambahan bagi para pemain. Head Coach PSS, Ansyari Lubis, mengaku terkesan dengan dukungan yang diberikan.
Ia menilai energi positif dari tribun latihan mampu meningkatkan motivasi tim dalam mempersiapkan diri menghadapi laga penting kontra Persiku Kudus.
“Saya kira ini hal yang positif. Mereka memberikan dukungan luar biasa kepada pemain dan juga staf pelatih. Ini tentu menjadi modal motivasi bagi kami untuk menghadapi pertandingan terdekat,” ujar Ansyari usai memimpin sesi latihan, Jumat (17/4/2026) dikutip dari pssleman.id.
Menurutnya, kehadiran suporter dalam latihan memberikan dampak langsung terhadap performa pemain.
Intensitas dan semangat latihan meningkat, seolah-olah tim tengah menjalani pertandingan resmi. Situasi ini dinilai penting untuk menjaga fokus dan kesiapan mental pemain.
“Momentum ini sangat mempengaruhi semangat para pemain. Mereka jadi lebih termotivasi dan antusias. Situasinya mirip saat pertandingan, ketika suporter hadir langsung. Spirit seperti ini yang kami harapkan bisa terbawa ke laga hari Senin nanti,” tambahnya.
PSS Sleman memang tengah berada dalam fase krusial, di mana setiap poin sangat berarti untuk menentukan posisi akhir di klasemen. Laga melawan Persiku Kudus pun diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil maksimal.
