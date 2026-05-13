Andre Rizal Hanafi
Rabu, 13 Mei 2026 | 19.08 WIB

BCS Salurkan Bonus untuk Pemain PSS Sleman, Donasi Suporter Tembus Rp140 Juta

Ilustrasi Brigata Curva Sud. (Istimewa)

JawaPos.com - Dukungan suporter kepada pemain kembali terlihat jelang ulang tahun ke-50 PSS Sleman. Kelompok suporter Brigata Curva Sud (BCS) mengumumkan bahwa dana apresiasi untuk pemain sudah resmi disalurkan sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan tim sepanjang musim ini.

Lewat unggahan di akun X resmi mereka, BCS menyebut total donasi yang terkumpul mencapai Rp101.324.874.

Nominal tersebut kemudian digenapkan menjadi Rp140 juta oleh tim Curva Sud Shop (CSS) dalam bentuk merchandise yang dipilih langsung oleh pemain dan official PSS Sleman.

Program bertajuk #BonusBosku itu menjadi simbol apresiasi suporter terhadap skuad PSS yang sukses membawa harapan kembali ke Super League musim depan.

Selain bonus uang, para pemain juga menerima berbagai atribut dan merchandise sebagai kenang-kenangan musim ini.

Dalam pernyataannya, BCS menjelaskan bahwa merchandise yang diberikan bukan sekadar barang biasa.

Pemain dan official diberi kebebasan memilih langsung item yang mereka inginkan. Hal itu disebut sebagai bentuk aktualisasi gerakan #MandiriMenghidupi yang selama ini dijalankan oleh CSS melalui berbagai skema bisnis mandiri.

BCS juga menyinggung soal stok lama atau deadstock merchandise yang sempat menjadi pertanyaan sebagian suporter.

Mereka menegaskan bahwa barang-barang tersebut tetap dikelola dengan skema tertentu seperti diskon dan distribusi lain di luar program bonus pemain.

Editor: Banu Adikara
