Andre Rizal Hanafi
17 April 2026, 03.24 WIB

Dua Laga Dua Gol! Ini Faktor di Balik Kebangkitan Ramon Tanque Bersama Persib Bandung

Selebrasi penyerang Persib Bandung, Ramon Tanque. (Dok. Persib) - Image

Selebrasi penyerang Persib Bandung, Ramon Tanque. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Penyerang Persib Bandung, Ramon Tanque, mulai menunjukkan ketajamannya di momen krusial musim BRI Super League 2025/26. 

Dalam dua pertandingan terakhir, ia sukses mencetak gol ke gawang Semen Padang FC dan Bali United FC, sekaligus membantu timnya meraih kemenangan penting.

Hasil positif tersebut membuat Persib tetap bertahan di puncak klasemen dengan tujuh pertandingan tersisa. 

Ketajaman Ramon Tanque pun menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga konsistensi tim asuhan Bojan Hodak di jalur juara.

Di balik performa apiknya, ada kebiasaan latihan tambahan yang dilakukan sang pemain. Ramon diketahui menyempatkan diri menjalani latihan pilates reformer, sebuah metode olahraga yang menggunakan alat khusus dengan sistem pegas dan tali untuk memberikan resistensi pada tubuh.

Latihan ini dikenal efektif untuk memperkuat otot inti, termasuk bagian perut, punggung, dan panggul. Selain itu, pilates reformer juga membantu meningkatkan fleksibilitas serta keseimbangan, dua aspek yang sangat penting bagi seorang penyerang di lapangan.

Pelatih kepala Persib, Bojan Hodak, mengaku tidak terlalu mempermasalahkan metode latihan yang dilakukan pemainnya selama memberikan dampak positif. Baginya, hasil di lapangan tetap menjadi tolok ukur utama.

“Saya harap itu bermanfaat baginya. Saya tidak tahu detail dampaknya, tapi yang penting dia mencetak gol. Apapun yang dia lakukan dan itu bagus untuk tim, saya mendukung,” ujar Hodak dikutip dari ileague.id.

Hodak menegaskan bahwa fokus utamanya adalah kontribusi nyata pemain dalam pertandingan. Ia bahkan tak mempermasalahkan jenis latihan yang dipilih pemain, selama mampu meningkatkan performa.

Editor: Banu Adikara
