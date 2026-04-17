Jadwal Lengkap Pekan 25 Championship, Panasnya Persaingan Tiket Promosi

JawaPos.com - Kompetisi Championship 2025/2026 memasuki fase krusial dengan bergulirnya pekan ke-25 yang akan digelar mulai Sabtu (18/4) hingga Senin (20/4).

Memasuki periode akhir musim, setiap pertandingan kini memiliki arti penting, baik dalam perebutan tiket promosi ke kasta tertinggi maupun untuk menghindari ancaman degradasi.

Sebanyak 10 pertandingan akan tersaji dalam tiga hari ke depan. Persaingan di dua grup, yakni Grup Barat dan Grup Timur, semakin ketat dengan selisih poin yang tipis di papan atas maupun zona bawah klasemen.

Laga pembuka pekan ini akan berlangsung pada Sabtu (18/4) sore. Salah satu pertandingan yang mencuri perhatian adalah duel antara FC Bekasi City melawan Adhyaksa FC Banten di Stadion Patriot Candrabhaga. Kick-off dijadwalkan pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit. FC Bekasi City yang saat ini berada di posisi ketiga klasemen Grup Barat masih menjaga peluang promosi.

Namun, mereka harus menghadapi Adhyaksa FC yang tampil konsisten sebagai pemuncak klasemen. Duel ini menjadi ujian penting bagi kedua tim dalam menjaga posisi mereka di papan atas.

Pada waktu yang sama, Persela Lamongan akan menjamu Persipal FC di Stadion Surajaya. Laga ini juga tidak kalah menarik, terutama bagi Persela yang ingin menjaga momentum positif di hadapan pendukung sendiri.

Sementara itu, Persipal datang dengan ambisi mencuri poin penting untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen Grup Timur.