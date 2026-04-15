Persaingan Ketat Adhyaksa FC vs Garudayaksa FC di Pekan Akhir Pegadaian Championship 2025/26

JawaPos.com - Persaingan di Grup Barat Pegadaian Championship 2025/26 memasuki fase krusial saat kompetisi segera menggelar pekan ke-25.

Dua tim teratas, Adhyaksa FC Banten dan Garudayaksa FC, kini berada di posisi yang sangat menguntungkan untuk mengamankan tiket promosi setelah menunjukkan konsistensi sepanjang musim.

Hingga pekan ke-24, Adhyaksa FC masih kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 47 poin. Tim asuhan Ade Suhendra itu mencatat 13 kemenangan, delapan hasil imbang, dan hanya tiga kali menelan kekalahan. Performa stabil ini membuat mereka menjadi salah satu tim paling konsisten di Grup Barat musim ini.

Sementara itu, Garudayaksa FC terus menempel ketat di posisi kedua dengan 45 poin. Skuad besutan Widodo Cahyono Putro tersebut mengoleksi 12 kemenangan, sembilan kali imbang, dan tiga kekalahan.

Selisih dua poin dengan pemuncak klasemen membuat persaingan keduanya masih sangat terbuka, terutama di tiga laga tersisa.

Di bawah dua besar, FC Bekasi City dan Sumsel United berada di posisi ketiga dan keempat dengan masing-masing 38 poin. Persiraja Banda Aceh menyusul di peringkat kelima dengan 37 poin.

Secara matematis, maksimal poin yang bisa diraih Bekasi City dan Sumsel United adalah 47 poin, yang berarti hanya bisa menyamai Adhyaksa FC.

Situasi ini membuat Adhyaksa FC hanya membutuhkan minimal satu hasil positif lagi baik satu kemenangan atau bahkan satu hasil imbang untuk memastikan diri tidak terkejar dari peringkat ketiga dan keempat.

Hal yang sama juga berlaku bagi Garudayaksa FC yang hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk mengamankan posisi aman di zona dua besar.