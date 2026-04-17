Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

JawaPos.com - Persib Bandung dipastikan menerima pembaruan jadwal penting jelang laga pekan ke-29 Super League 2025/2026 menghadapi Arema FC. Kepastian tersebut disampaikan operator kompetisi I.League melalui surat resmi yang diterima pada Rabu, (15/4).

Dalam surat bernomor 326/LI-KOM/IV/2026 tertanggal 14 April 2026, disebutkan bahwa pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat, 24 April 2026, dengan jadwal kick-off pukul 19.00 WIB.

Surat tersebut ditandatangani oleh Deputy Director of Competition and Commercial I.League, Takeyuki Oya.

Namun, keputusan itu sekaligus memperbarui informasi sebelumnya. Operator kompetisi sempat lebih dulu mengumumkan penyesuaian waktu melalui circular bernomor 325/LI-KOM/IV/2026 tertanggal 10 April 2026. Dalam edaran tersebut, kick-off laga Persib kontra Arema FC awalnya dimajukan dari pukul 19.00 WIB menjadi 15.30 WIB.

Perubahan jadwal yang dinamis ini, menurut I.League, merupakan hasil koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk aspek teknis dan operasional pertandingan. Hal ini menunjukkan upaya operator untuk memastikan pelaksanaan laga berjalan optimal.

Pertemuan ini sendiri menjadi duel kedua kedua tim pada musim 2025/2026. Pada putaran pertama lalu, Persib berhasil mencuri kemenangan 2-1 atas Arema FC saat bertandang ke Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada 22 September 2025.