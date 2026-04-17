Dari Gerbong Kereta Api ke Persebaya Academy! Perjuangan 4 Jam Erlangga Kejar Mimpi Jadi Pemain Sepak Bola Profesional

Erlangga bersama sang ayah saat perjalanan menuju Surabaya demi mengikuti latihan Persebaya Academy. (Persebaya)
JawaPos.com — Di balik mimpi besar seorang anak, selalu ada langkah panjang yang tak terlihat banyak orang. Itulah yang dijalani Artha Erlangga Gibran Arief, bocah 11 tahun yang tak pernah lelah menempuh perjalanan demi berlatih di Persebaya Academy.
Bersama sang ayah, Arief Marfianto, Erlangga rutin melakukan perjalanan dari Magetan ke Surabaya. Waktu tempuhnya tak sebentar, bahkan bisa mencapai empat jam hanya untuk sekali jalan.
Perjalanan ini bukan sekadar berpindah tempat, tetapi bagian dari perjuangan menjaga mimpi tetap hidup. Setiap langkah yang diambil menjadi bukti keseriusan seorang anak dalam mengejar cita-cita di dunia sepak bola.
Semua bermula dari hal sederhana, yakni media sosial yang memperkenalkan keluarga Erlangga pada Persebaya Academy.
Dari situlah muncul keyakinan tempat tersebut bisa menjadi wadah terbaik untuk mengembangkan bakatnya.
Tanpa ragu, sang ibu Wulan Sari langsung mengambil keputusan penting. Ia mendaftarkan Erlangga meski sadar jarak Magetan ke Surabaya bukan perjalanan yang ringan untuk dijalani secara rutin.
Sebelum bergabung, Erlangga sudah lebih dulu mengasah kemampuan di Mitra Soccer Academy Magetan. Di sana, bakatnya mulai terlihat dengan sejumlah prestasi yang berhasil diraih di level usia dini.
Ia pernah meraih juara pertama di ajang Grass Root Regional Blora. Selain itu, Erlangga juga membantu timnya finis di posisi ketiga dalam turnamen Piala Wali Kota Madiun.
Prestasi tersebut membuat keluarganya berpikir lebih serius soal masa depan sepak bolanya. Mereka mulai mencari tempat pembinaan yang lebih kompetitif dan mendukung perkembangan jangka panjang.
