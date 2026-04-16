Kami Butuh Tiga Poin! Rakhmat Basuki Siapkan Misi Senyap Madura United Bungkam Persebaya Surabaya di GBT

Pelatih interim Madura United Rahmad Basuki optimis jelang laga panas melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. (Madura United)
JawaPos.com — Ambisi besar diusung Madura United jelang duel panas kontra Persebaya Surabaya. Laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 ini bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi jadi penentu arah nasib kedua tim di papan klasemen.
Pelatih caretaker Madura United, Rakhmat Basuki, datang ke Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya dengan target jelas. Ia ingin membawa timnya mencuri poin penuh dalam laga yang digelar Jumat (17/4) malam.
“Kami respek, tapi kami juga butuh poin dan target kami tentu mendapatkan poin penuh,” kata Rakhmad Basuki saat konferensi pers prapertandingan di Stadion GBT Surabaya, Kamis. Pernyataan itu menegaskan bahwa Madura United tak datang hanya untuk bertahan.
Ia memahami betul bahwa Persebaya Surabaya bukan lawan sembarangan. Dengan status sebagai tim besar dan dukungan suporter fanatik, laga ini diprediksi berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal.
Menurutnya, duel ini akan berjalan menarik karena kedua tim sama-sama punya kepentingan besar. Madura United butuh keluar dari tekanan, sementara Persebaya Surabaya ingin segera bangkit.
Rakhmat juga menyoroti kondisi terkini Green Force yang baru saja mengalami kekalahan telak dari Persija Jakarta. Ia menilai hasil tersebut justru bisa menjadi bahan bakar kebangkitan tim tuan rumah.
“Saya pikir tim sekelas Persebaya punya mental bagus, ini bisa jadi momentum mereka untuk bangkit dan itu harus kami antisipasi,” ucapnya. Pernyataan ini menunjukkan kewaspadaan tinggi terhadap potensi reaksi Persebaya Surabaya.
Di sisi lain, Madura United datang dengan bekal positif usai meraih kemenangan pada laga sebelumnya. Hasil itu menjadi suntikan moral penting bagi para pemain yang tengah berjuang menjauh dari zona degradasi.
Rakhmat melihat peningkatan kepercayaan diri sebagai modal utama menghadapi tekanan di GBT. Ia berharap seluruh pemain bisa tampil maksimal dan menjaga konsistensi permainan sepanjang laga.
