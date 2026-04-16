Antonius Oskarianto Adur
17 April 2026, 02.53 WIB

Persebaya Surabaya vs Madura United: Francisco Rivera dan Iran Junior Bakal Adu Kreativitas di Lini Tengah

Selebrasi Francisco Rivera usai mencetak gol kemenangan Persebaya Surabaya atas Persita Tangerang di GBT. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi laga sengit melawan Madura United di Super League pekan ke-28. Derby Suramadu tersebut akan dimainkan di Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4) pukul 19.00 WIB.

Francisco Rivera dan Iran Junior diprediksi akan beradu kreativitas di laga Persebaya melawan Madura United. Kedua pemain tersebut memang menempati posisi yang sama sebagai gelandang serang.

Bagi Persebaya, Francisco Rivera merupakan otak dari setiap serangan dan juga sangat berbahaya ketika berada di kotak penalti. Melansir Transfermarkt, hingga pekan ke-27, dia sudah mencetak tujuh gol dan enam assist.

Pada laga kekalahan Persebaya melawan Persija, Rivera memang tampak kesulitan mengembangkan permainan kreatifnya. Melihat statistik permainannya dari I League, pemain asal Meksiko tersebut hanya menciptakan satu kreasi peluang.

Namun saat menang menghadapi Persita, Rivera melepaskan satu tendangan tepat sasaran dan juga tendangan yang tidak tepat sasaran. Bahkan, pemain 31 tahun tersebut mencetak gol satu-satunya di laga tersebut.

Dari sisi Madura United, Iran Junior menjadi pemain yang paling diharapkan untuk membantu proses penyerangan. Hingga pekan ke-28, dia telah mengoleksi tiga assist dan satu gol.

Saat Madura United mengalahkan Persik Kediri, Iran menunjukkan perannya dalam membantu penyerangan. Pemain asal Brasil tersebut melakukan satu kreasi peluang dan satu dribel sukses selama bermain 61 menit.

Persebaya dan Madura United tentu akan mengandalkan dua gelandang serangnya tersebut di laga besok. Itu berarti, lini belakang kedua tim akan fokus untuk menjaga pergerakan Francisco Rivera dan Iran Junior.

Editor: Banu Adikara
Artikel Terkait
Jelang Lawan Persija, Francisco Rivera Optimistis Persebaya Bisa Curi Poin di Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Lawan Persija, Francisco Rivera Optimistis Persebaya Bisa Curi Poin di Jakarta

12 April 2026, 00.23 WIB

Resmi! Bruno Moreira Absen Lawan Persija Jakarta, Francisco Rivera Pimpin Perjuangan Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi! Bruno Moreira Absen Lawan Persija Jakarta, Francisco Rivera Pimpin Perjuangan Persebaya Surabaya

11 April 2026, 20.17 WIB

Persebaya dan Persija Pincang, Francisco Rivera Anggap Laga Ini Sebagai Pembuktian Pemain Pelapis - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya dan Persija Pincang, Francisco Rivera Anggap Laga Ini Sebagai Pembuktian Pemain Pelapis

11 April 2026, 19.08 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

