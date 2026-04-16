Persebaya Surabaya vs Madura United: Francisco Rivera dan Iran Junior Bakal Adu Kreativitas di Lini Tengah

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi laga sengit melawan Madura United di Super League pekan ke-28. Derby Suramadu tersebut akan dimainkan di Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4) pukul 19.00 WIB.

Francisco Rivera dan Iran Junior diprediksi akan beradu kreativitas di laga Persebaya melawan Madura United. Kedua pemain tersebut memang menempati posisi yang sama sebagai gelandang serang.

Bagi Persebaya, Francisco Rivera merupakan otak dari setiap serangan dan juga sangat berbahaya ketika berada di kotak penalti. Melansir Transfermarkt, hingga pekan ke-27, dia sudah mencetak tujuh gol dan enam assist.

Pada laga kekalahan Persebaya melawan Persija, Rivera memang tampak kesulitan mengembangkan permainan kreatifnya. Melihat statistik permainannya dari I League, pemain asal Meksiko tersebut hanya menciptakan satu kreasi peluang.

Namun saat menang menghadapi Persita, Rivera melepaskan satu tendangan tepat sasaran dan juga tendangan yang tidak tepat sasaran. Bahkan, pemain 31 tahun tersebut mencetak gol satu-satunya di laga tersebut.

Dari sisi Madura United, Iran Junior menjadi pemain yang paling diharapkan untuk membantu proses penyerangan. Hingga pekan ke-28, dia telah mengoleksi tiga assist dan satu gol.

Saat Madura United mengalahkan Persik Kediri, Iran menunjukkan perannya dalam membantu penyerangan. Pemain asal Brasil tersebut melakukan satu kreasi peluang dan satu dribel sukses selama bermain 61 menit.