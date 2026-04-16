3 Poin Harga Mati di Derby Suramadu! Bernardo Tavares Tantang Nyali Persebaya Surabaya Bangkit Lawan Madura United

JawaPos.com — Derby Suramadu kembali membakar tensi dan jadi panggung pembuktian bagi Persebaya Surabaya. Menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4/2026) malam, Green Force mengusung misi wajib menang di pekan ke-28 Super League 2025/2026.

Laga ini bukan sekadar soal tiga poin, tetapi juga tentang harga diri setelah hasil mengecewakan di pertandingan sebelumnya. Kekalahan telak 0-3 dari Persija Jakarta masih membekas dan menjadi alarm keras bagi tim untuk segera berbenah.

Pelatih Bernardo Tavares tak menutup mata terhadap performa timnya yang jauh dari harapan di laga terakhir. Ia menilai, respons para pemain dalam pertandingan melawan Madura United akan menjadi penentu apakah Persebaya benar-benar siap bangkit atau justru terjebak dalam tren negatif.

“Apa yang dilakukan kedua tim sebelumnya tidak akan membantu untuk pertandingan besok jika kami tidak bermain lebih baik dari laga terakhir,” ujar pelatih asal Portugal tersebut dalam konferensi pers. Pernyataan itu menegaskan bahwa masa lalu, termasuk rekor pertemuan, tak punya arti jika performa di lapangan tak berubah.

Secara statistik, Persebaya memang lebih unggul dalam duel kontra Madura United dalam beberapa musim terakhir. Dari 13 pertemuan terakhir, Green Force mencatat tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang, sebuah catatan yang seharusnya bisa menjadi suntikan kepercayaan diri.

Namun, Tavares menolak terjebak dalam euforia statistik semata dan memilih fokus pada kondisi terkini timnya. Ia menilai, kemenangan hanya bisa diraih jika pemain menunjukkan perubahan nyata dalam sikap dan permainan.

“Kami sudah berbicara dengan para pemain. Jika mereka tidak menunjukkan di lapangan bahwa ingin mengubah hasil pertandingan terakhir, maka perubahan itu tidak akan terjadi,” tegasnya. Pesan tersebut menjadi sinyal bahwa tidak ada kompromi bagi pemain yang tampil tanpa determinasi tinggi.

Di sisi lain, Madura United datang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan atas Persik Kediri. Hasil positif itu membuat Laskar Sape Kerrab siap memberi tekanan dan bukan sekadar menjadi pelengkap dalam derby panas ini.