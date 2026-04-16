Mauro Zijlstra Isyaratkan Bakal Segera Bermain Bersama Persija Jakarta

JawaPos.com - Mauro Zijlstra mengisyaratkan bahwa dirinya bakal segera bermain bersama Persija Jakarta. Saat ini, pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut sedang menjalani pemulihan pada cedera pangkal paha yang dialaminya.

Di sosial media, Mauro Zijlstra memberikan kabar terbaru tentang kondisi pemulihannya dan mengisyaratkan bakal segera bermain. "Comeback loading," tulis penyerang Timnas Indonesia tersebut di akun Instagram pribadinya.

Saat membela Timnas Indonesia di FIFA Series, Mauro Zijlstra harus mengalami cedera setelah laga melawan Saint Kitts and Nevis. Penyerang 21 tahun tersebut mengalami cedera robekan pada otot.

Dokter tim Persija, dr. Muhammad Andeansah, Sp.KO, mengatakan bahwa cedera Mauro Zijlstra merupakan kambuhan dari cedera pangkal paha yang sempat dialaminya. Setelah melakukan MRI, tim medis langsung bergerak cepat untuk memantau proses pemulihannya.

"Hasil MRI menunjukkan bahwa Mauro mengalami re-injury (robekan pada otot). Durasi pemulihan tergantung dari perkembangan fungsi otot selama program pemulihan dilakukan. Tim medis akan memantau perkembangan Mauro dengan ketat untuk memastikan dia dapat kembali ke tim secepat dan seaman mungkin,” kata dr. Andreansah yang dikutip laman resmi Persija, Kamis (16/4).

Sejak didatangkan pada putaran kedua Super League, Mauro masih belum menunjukkan ketajamannya. Penyerang nomor punggung 9 tersebut hanya bermain dua pertandingan dan belum mampu mencetak gol.

Namun saat bermain bersama Timnas Indonesia, penyerang nomor punggung 9 tersebut malah langsung mencetak gol dari satu pertandingan. Mauro hanya butuh tiga menit untuk mencetak gol pertamanya.