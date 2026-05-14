Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 14 Mei 2026 | 19.03 WIB

Rizky Ridho Minta Maaf ke Jakmania! Persija Jakarta Resmi Kubur Target Juara Musim Ini

Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho (dok: Persija Jakarta) - Image

Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho (dok: Persija Jakarta)

JawaPos.com — Bek sekaligus kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, meminta maaf kepada The Jakmania setelah Macan Kemayoran dipastikan hanya finis di peringkat ketiga Super League 2025/2026. Hasil itu dipastikan meski musim masih menyisakan dua pertandingan dan membuat target juara gagal tercapai.

Persija Jakarta kini mengoleksi 65 poin dan sudah tak mungkin dikejar pesaing terdekatnya, Dewa United Banten FC, yang baru mengumpulkan 53 poin.

Di sisi lain, Persija Jakarta juga tidak mampu menggeser Borneo FC Samarinda di posisi kedua yang telah mengoleksi 75 poin.

Mengapa Rizky Ridho Meminta Maaf kepada Jakmania?

Rizky Ridho menegaskan posisi ketiga bukan hasil yang diharapkan seluruh elemen tim pada musim ini. Kapten berusia 24 tahun itu merasa Persija Jakarta seharusnya mampu bersaing lebih jauh dalam perebutan gelar juara.

“Musim ini masih menyisakan dua laga, tetapi posisi Persija sudah dipastikan berada di peringkat ketiga. Posisi akhir klasemen ini jelas bukan target dan hasil yang kami harapkan. Saya meminta maaf atas hasil ini, terutama kepada pendukung setia kami, The Jakmania,” ucap Ridho.

Menurut Ridho, perjalanan Persija Jakarta sepanjang musim memang penuh tantangan dengan performa yang naik turun. Meski begitu, dia menilai tim tetap menunjukkan perkembangan dibanding musim-musim sebelumnya.

“Musim yang tidak mudah. Ups and downs dalam sepak bola memang merupakan hal yang wajar, tetapi yang terpenting kami harus mengambil pelajaran dari setiap kesalahan yang dibuat. Namun, yang bisa saya pastikan, tim ini telah berusaha berada di jalur yang lebih baik dari tahun ke tahun,” katanya.

Laga Kontra Persib Bandung Jadi Titik Penentu

Ridho menyebut pertandingan pekan ke-32 melawan Persib Bandung pada 10 Mei 2026 menjadi momen penting yang memengaruhi nasib Persija Jakarta musim ini.

Duel panas dua rival klasik itu berlangsung dengan tensi tinggi hingga memunculkan insiden selepas pertandingan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Duel Persik vs Persija Jadi Laga Spesial, Marcos Reina Targetkan Tiga Poin di Kediri - Image
Sepak Bola Indonesia

Duel Persik vs Persija Jadi Laga Spesial, Marcos Reina Targetkan Tiga Poin di Kediri

Kamis, 14 Mei 2026 | 18.09 WIB

Persik Kediri Bidik Kemenangan di Laga Kandang Terakhir, Tugas Berat Marcos Reina Hadapi Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Persik Kediri Bidik Kemenangan di Laga Kandang Terakhir, Tugas Berat Marcos Reina Hadapi Persija Jakarta

Kamis, 14 Mei 2026 | 17.01 WIB

Manuver Transfer Bali United! Dikabarkan Bidik Incaran Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta Musim Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Manuver Transfer Bali United! Dikabarkan Bidik Incaran Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta Musim Depan

Kamis, 14 Mei 2026 | 14.38 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

3

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

4

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

7

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

8

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

9

Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan

10

4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore