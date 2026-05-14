Rizky Ridho Minta Maaf ke Jakmania! Persija Jakarta Resmi Kubur Target Juara Musim Ini

JawaPos.com — Bek sekaligus kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, meminta maaf kepada The Jakmania setelah Macan Kemayoran dipastikan hanya finis di peringkat ketiga Super League 2025/2026. Hasil itu dipastikan meski musim masih menyisakan dua pertandingan dan membuat target juara gagal tercapai.

Persija Jakarta kini mengoleksi 65 poin dan sudah tak mungkin dikejar pesaing terdekatnya, Dewa United Banten FC, yang baru mengumpulkan 53 poin.

Di sisi lain, Persija Jakarta juga tidak mampu menggeser Borneo FC Samarinda di posisi kedua yang telah mengoleksi 75 poin.

Mengapa Rizky Ridho Meminta Maaf kepada Jakmania? Rizky Ridho menegaskan posisi ketiga bukan hasil yang diharapkan seluruh elemen tim pada musim ini. Kapten berusia 24 tahun itu merasa Persija Jakarta seharusnya mampu bersaing lebih jauh dalam perebutan gelar juara.

“Musim ini masih menyisakan dua laga, tetapi posisi Persija sudah dipastikan berada di peringkat ketiga. Posisi akhir klasemen ini jelas bukan target dan hasil yang kami harapkan. Saya meminta maaf atas hasil ini, terutama kepada pendukung setia kami, The Jakmania,” ucap Ridho.

Menurut Ridho, perjalanan Persija Jakarta sepanjang musim memang penuh tantangan dengan performa yang naik turun. Meski begitu, dia menilai tim tetap menunjukkan perkembangan dibanding musim-musim sebelumnya.

“Musim yang tidak mudah. Ups and downs dalam sepak bola memang merupakan hal yang wajar, tetapi yang terpenting kami harus mengambil pelajaran dari setiap kesalahan yang dibuat. Namun, yang bisa saya pastikan, tim ini telah berusaha berada di jalur yang lebih baik dari tahun ke tahun,” katanya.

Laga Kontra Persib Bandung Jadi Titik Penentu Ridho menyebut pertandingan pekan ke-32 melawan Persib Bandung pada 10 Mei 2026 menjadi momen penting yang memengaruhi nasib Persija Jakarta musim ini.