Janji Fabio Calonego ke Jakmania! Persija Jakarta Masih Bisa Bangkit di 2 Laga Penentu

Fabio Calonego gelandang Persija Jakarta. (Dok. Persija Jakarta)
JawaPos.com — Gelandang Persija Jakarta, Fabio Calonego, menegaskan timnya belum menyerah meski baru kalah dari Persib pada pekan akhir Super League 2025/2026. Menjelang laga melawan Persik pada 16 Mei 2026 dan Semen Padang FC pada 23 Mei 2026, Fabio meminta seluruh pemain bangkit demi menjaga harga diri Macan Kemayoran dan membalas dukungan Jakmania.
Kekalahan dari Persib memang meninggalkan tekanan besar bagi Persija Jakarta yang sepanjang musim dibebani target tinggi.
Namun, Fabio Calonego memastikan suasana ruang ganti tetap dipenuhi semangat untuk menutup kompetisi dengan hasil terbaik.
Fabio Calonego menilai satu kekalahan tidak boleh menjadi penilaian akhir terhadap perjalanan Persija Jakarta musim ini. Menurutnya, karakter dan mentalitas tim jauh lebih penting dibanding hasil buruk dalam satu pertandingan.
“Yang benar-benar mendefinisikan kita adalah kerja keras setiap hari dan yang paling penting karakter yang kita miliki,” ujar Fabio Calonego.
Pemain asal Brasil itu menyebut rasa kecewa memang wajar dirasakan seluruh pemain setelah gagal mendapatkan hasil positif pada laga terakhir. Namun, ia percaya klub besar selalu memiliki kemampuan untuk bangkit dalam situasi sulit.
“Rasa sakit itu memang seharusnya ada. Karena hanya mereka yang benar-benar peduli yang bisa merasakannya. Tetapi klub besar tidak hanya dikenang karena trofi yang mereka angkat, melainkan juga karena bagaimana mereka bangkit setelah jatuh,” ucapnya lagi.
Ucapan Fabio Calonego menjadi sinyal kuat jika Persija Jakarta belum kehilangan motivasi di akhir musim.
Meski peluang meraih target utama semakin berat, skuad Macan Kemayoran masih ingin mempersembahkan penampilan terbaik untuk Jakmania.
