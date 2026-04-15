Doa Legenda Hidup Persib Bandung: Max Timisela Harap Maung Bandung Kembali Juara

Legenda Persib Bandung Max Timesela. (Istimewa)
JawaPos.com - Legenda Persib Bandung era 1960-an hingga 1970-an, Max Timisela, menyampaikan doa dan harapannya agar klub yang pernah ia bela bisa kembali meraih gelar juara di ajang BRI Super League 2025/26.
Doa tersebut ia sampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi perwakilan Persib Bandung ke kediamannya di Desa Ciptagumita, Cikalong Wetan, Rabu (15/4/2026).
Kunjungan itu menjadi momen hangat yang mempertemukan generasi lama dan pengelola klub saat ini dalam suasana penuh kekeluargaan.
“Terima kasih, Persib selalu ingat dengan jasa-jasa para pemain dan pelatihnya, termasuk kepada saya. Saya doakan Persib bisa jadi juara lagi pada tahun ini,” ujar Om Maxi, sapaan akrab Max Timisela dikutip dari persib.co.id.
Dalam perjalanan kariernya, Max tercatat memperkuat Persib Bandung pada periode 1962 hingga 1979.
Ia juga dikenal sebagai bagian dari keluarga besar Timisela yang cukup berpengaruh di sepak bola Indonesia, bersama beberapa saudaranya yang juga pernah memperkuat Persib dan Tim Nasional Indonesia.
Setelah gantung sepatu, Max Timisela melanjutkan kiprahnya di dunia sepak bola sebagai pelatih. Pria kelahiran 7 Juni 1944 berdarah Ambon itu bahkan pernah menjadi bagian penting saat Persib Bandung menjuarai Kompetisi Perserikatan 1986 ketika menjadi asisten pelatih Nandar Iskandar.
Tak hanya di lapangan, pengabdiannya juga berlanjut di balik layar. Ia pernah dipercaya membantu mengelola sekretariat klub di Jalan Gurame, Kota Bandung, serta terlibat dalam kepanpelan pada awal era profesional sepak bola Indonesia.
Kini di usia 81 tahun, Max memilih untuk lebih banyak beristirahat di rumahnya di Cikalong Wetan. Meski demikian, ia mengaku tetap mengikuti perkembangan Persib Bandung dari jauh.
