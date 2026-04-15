Persebaya Surabaya Boncos Rp 15 Miliar! Derbi Suramadu Lawan Madura United Terancam Jadi Mimpi Buruk

Kapten pemain Persebaya Surabaya Bruno Moreira terancam absen jelang Derbi Suramadu karena masih pemulihan cedera. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya boncos hingga Rp 15 miliar jelang Derbi Suramadu melawan Madura United. Tiga pemain bintang berpotensi absen dan membuat kekuatan Green Force terancam pincang di laga krusial ini.
Kabar buruk menghampiri Persebaya Surabaya jelang menghadapi Madura United dalam matchday ke-28 Super League 2025/2026.
Laga panas ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat, 17 April 2026 pukul 19.00 WIB.
Bermain di kandang sendiri sejatinya menjadi keuntungan besar bagi Persebaya Surabaya. Dukungan penuh Bonek diharapkan bisa menjadi energi tambahan untuk mengamankan tiga poin penting.
Namun situasi justru berbalik menjadi tantangan berat bagi Green Force. Badai cedera menghantam skuad Persebaya Surabaya di momen yang tidak tepat.
Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengungkapkan kondisi timnya belum sepenuhnya siap. Ia menyebut banyak pemain yang tidak bisa membantu tim karena cedera maupun sakit.
"Saat ini banyak pemain yang tidak bisa membantu tim. Saya berharap beberapa dari mereka bisa segera pulih untuk pertandingan berikutnya. Kami masih menghadapi situasi dengan banyak pemain yang cedera maupun sakit," jelas Bernardo Tavares.
Situasi ini membuat komposisi tim menjadi tidak ideal jelang laga penting. Bahkan beberapa pemain yang tampil di laga sebelumnya pun belum berada dalam kondisi terbaik.
Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Leo Lelis. Bek asal Brasil itu masih dibekap cedera setelah hanya mampu bermain satu babak saat melawan Persija Jakarta.
