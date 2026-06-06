Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya, Bernardo Tavares Kenang Peran Besar sang Kapten

Bruno Moreira saat memimpin Persebaya Surabaya di lapangan. Sang kapten resmi mengakhiri kebersamaan empat musim. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya harus menerima kenyataan kehilangan salah satu pemain paling berpengaruh dalam beberapa musim terakhir.
Bruno Moreira dipastikan tidak lagi menjadi bagian dari skuad Green Force untuk menghadapi musim 2026/2027 setelah memutuskan melanjutkan karier di luar Indonesia.
Kepergian pemain asal Brasil tersebut menjadi momen yang cukup emosional bagi Persebaya. Pasalnya, Bruno bukan hanya berstatus sebagai pemain asing, tetapi juga sosok kapten yang memiliki peran penting di dalam maupun di luar lapangan.
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Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, mengakui bahwa kehadiran Bruno selama ini memberikan dampak besar bagi tim.
Menurutnya, pemain berusia 27 tahun itu selalu menunjukkan komitmen tinggi setiap kali membela Persebaya.
Bernardo menilai kualitas Bruno terlihat jelas sepanjang musim lalu. Dalam berbagai situasi pertandingan, sang pemain mampu memberikan kontribusi yang dibutuhkan tim, baik ketika menyerang maupun saat membantu pertahanan.
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Performa Bruno sepanjang musim 2025/2026 memang menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan Persebaya.
Dari total 28 pertandingan yang dijalani, ia berhasil mencetak 12 gol dan menyumbang tujuh assist.
Catatan tersebut menempatkannya sebagai salah satu pemain paling produktif sekaligus konsisten di skuad Green Force.
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