Terima Kasih Dedikasi Kapten Persebaya Surabaya, Pesan Terakhir Bernardo Tavares Mengiringi Kepergian Bruno Moreira

JawaPos.com — Perpisahan Bruno Moreira dengan Persebaya Surabaya akhirnya menjadi kenyataan setelah sang kapten memutuskan melanjutkan karier di luar Indonesia. Keputusan pemain asal Brasil itu menutup perjalanan empat musim penuh dedikasi bersama Green Force sekaligus meninggalkan kehilangan besar bagi tim, suporter, dan Kota Surabaya.

Bruno Moreira menyampaikan salam perpisahan pada Selasa (2/6/2026) sore melalui pesan emosional yang ditujukan kepada seluruh keluarga besar Persebaya Surabaya.

Pemain berusia 27 tahun tersebut mengakhiri kiprahnya setelah menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam skuad selama beberapa musim terakhir.

Mengapa Kepergian Bruno Moreira Begitu Membekas? Bruno Moreira bukan sekadar pemain asing biasa bagi Persebaya Surabaya.

Selama empat musim dalam dua periode berbeda, ia berkembang menjadi kapten tim, pemimpin di ruang ganti, sekaligus sosok yang memiliki ikatan kuat dengan Bonek dan Bonita.

Perannya tidak hanya terlihat saat pertandingan berlangsung.

Kehadirannya juga menjadi simbol konsistensi dan semangat juang yang terus diperlihatkan dalam berbagai situasi, baik ketika tim berada dalam tren positif maupun menghadapi masa sulit.

Dalam pesan perpisahannya, Bruno mengungkapkan rasa bangga karena pernah dipercaya memimpin salah satu klub terbesar di Indonesia.

Ia mengaku mendapatkan banyak pelajaran berharga selama mengenakan seragam hijau kebanggaan Kota Pahlawan.