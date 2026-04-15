Moch. Rizky Pratama Putra
16 April 2026, 01.29 WIB

Dorong Liga Indonesia Naik Kelas! I.League Bidik Kolaborasi dengan Eredivisie, La Liga, J.League dan Bundesliga

Rapat Exco PSSI bersama I.League membahas transformasi besar kompetisi sepak bola nasional musim 2026/2027. (I.League)

JawaPos.com — Langkah besar sedang disiapkan untuk mengangkat kualitas sepak bola nasional ke level yang lebih tinggi. I.League mulai menjajaki kerja sama strategis dengan liga-liga top dunia demi mendorong profesionalisme dan daya saing kompetisi di Indonesia.

Upaya ini mengemuka dalam Rapat Komite Eksekutif PSSI yang membahas penguatan kompetisi sepak bola nasional. Forum penting tersebut menjadi momentum menyatukan visi antara federasi dan operator liga.

Rapat dipimpin langsung Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, serta dihadiri jajaran Wakil Ketua Umum, anggota Exco, dan Direksi I.League.

Pertemuan ini fokus pada pembenahan menyeluruh dari kompetisi kasta tertinggi hingga level usia dini.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah program kompetisi musim 2026/2027. Regulasi disusun dan disepakati lebih awal agar seluruh pihak memiliki waktu cukup untuk menyusun strategi secara matang.

Langkah ini dinilai krusial untuk menciptakan sistem kompetisi yang lebih terukur dan terintegrasi. PSSI dan I.League ingin memastikan tidak ada lagi kebijakan mendadak yang merugikan klub maupun pemain.

Selain regulasi, sinkronisasi kalender juga menjadi perhatian serius. Kompetisi liga akan diselaraskan dengan agenda tim nasional, program federasi, serta berbagai event sepak bola lainnya.

Keselarasan ini penting agar tidak terjadi benturan jadwal yang selama ini kerap menjadi masalah klasik. Dengan perencanaan lebih rapi, kualitas pertandingan diharapkan ikut meningkat.

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, mengungkapkan adanya tren positif dalam kompetisi musim ini. Ia menilai rivalitas dan tingkat kompetitivitas mengalami peningkatan signifikan.

Editor: Banu Adikara
