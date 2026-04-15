Dorong Liga Indonesia Naik Kelas! I.League Bidik Kolaborasi dengan Eredivisie, La Liga, J.League dan Bundesliga

Rapat Exco PSSI bersama I.League membahas transformasi besar kompetisi sepak bola nasional musim 2026/2027. (I.League)
JawaPos.com — Langkah besar sedang disiapkan untuk mengangkat kualitas sepak bola nasional ke level yang lebih tinggi. I.League mulai menjajaki kerja sama strategis dengan liga-liga top dunia demi mendorong profesionalisme dan daya saing kompetisi di Indonesia.
Upaya ini mengemuka dalam Rapat Komite Eksekutif PSSI yang membahas penguatan kompetisi sepak bola nasional. Forum penting tersebut menjadi momentum menyatukan visi antara federasi dan operator liga.
Rapat dipimpin langsung Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, serta dihadiri jajaran Wakil Ketua Umum, anggota Exco, dan Direksi I.League.
Baca Juga:Jegal Garuda Muda! Muhammad Shukor Adan Bongkar Kekuatan Timnas Indonesia U-17, Malaysia U-17 Siap Bangkit di Piala AFF U-17 2026
Pertemuan ini fokus pada pembenahan menyeluruh dari kompetisi kasta tertinggi hingga level usia dini.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah program kompetisi musim 2026/2027. Regulasi disusun dan disepakati lebih awal agar seluruh pihak memiliki waktu cukup untuk menyusun strategi secara matang.
Langkah ini dinilai krusial untuk menciptakan sistem kompetisi yang lebih terukur dan terintegrasi. PSSI dan I.League ingin memastikan tidak ada lagi kebijakan mendadak yang merugikan klub maupun pemain.
Baca Juga:Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
Selain regulasi, sinkronisasi kalender juga menjadi perhatian serius. Kompetisi liga akan diselaraskan dengan agenda tim nasional, program federasi, serta berbagai event sepak bola lainnya.
Keselarasan ini penting agar tidak terjadi benturan jadwal yang selama ini kerap menjadi masalah klasik. Dengan perencanaan lebih rapi, kualitas pertandingan diharapkan ikut meningkat.
Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, mengungkapkan adanya tren positif dalam kompetisi musim ini. Ia menilai rivalitas dan tingkat kompetitivitas mengalami peningkatan signifikan.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja