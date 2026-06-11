PSSI Bakal Banned Suporter yang Hujat Beckham Putra! Cari Pelaku Lewat CCTV dan Jejak Digital

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (PSSI), Yunus Nusi, menyatakan pihaknya akan menindak tegas pelaku yang menghujat Beckham Putra setelah pertandingan Timnas Indonesia vs Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (9/6). PSSI bakal memberikan sanksi kepada pelaku berupa larangan menonton langsung laga Skuad Garuda.

Timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Mozambik lewat gol Ole Romeny. Namun di balik hasil manis tersebut, Beckham justru mendapat perlakuan tidak menyenangkan setelah pertandingan.

Bintang Persib Bandung itu mendapat intimidasi verbal oleh oknum suporter ketika seluruh pemain Timnas Indonesia berkeliling stadion untuk menyapa fans yang hadir di SUGBK. Mengetahui dirinya mendapat ucapan provokasi, Beckham pun naik pitam dan mencoba untuk menghampiri sang pelaku.

Situasi yang seharusnya menjadi momen bahagia seketika berubah menjadi panas. Dalam momen tersebut, Kevin Diks pun bergerak cepat melerai Beckham dan mendamprat balik oknum provokator tersebut.

Kejadian tersebut menyedot perhatian pencinta dan pelaku sepak bola Tanah Air. Banyak pihak menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh oknum suporter tersebut. Aksi itu diduga dipicu rivalitas klub antara Persib Bandung dan Persija Jakarta, padahal Beckham saat itu tengah membela Timnas Indonesia.

PSSI pun berdiri di belakang Beckham. Federasi menegaskan akan mencari pelaku yang menghujat pemain Timnas Indonesia tersebut lewat rekaman CCTV yang ada di SUGBK maupun rekam jejak digital yang tersebar di media sosial.

“Saya akan meminta panitia untuk menelusuri kejadian tersebut melalui rekaman CCTV maupun kamera yang ada, guna mengidentifikasi orang atau suporter yang melakukan makian maupun hujatan kepada pemain,” kata Yunus dalam keterangannya, dipetik Kamis (11/6/2026).

“Kami akan berupaya menindak suporter seperti itu. Bahkan, bukan tidak mungkin mereka akan kami larang masuk stadion saat Timnas Indonesia bertanding,” sambungnya.