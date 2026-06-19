Dilepas Kemenpora, Bintang Sinaga Bertekad Bawa Tim Garuda Muda Indonesia Jadi Terbaik pada Turnamen di Vietnam

JawaPos.com- Pesepak bola muda berusia 14 tahun Bintang Sinaga Air mengaku sangat bangga saat berada di ruangan Media Center Kemenpora, Senin (15/6). Di ruangan ini, Bintang bersama pemain sepak bola muda Indonesia lainnya, dilepas perwakilan Kemenpora dan mantan pelatih Timnas Indonesia U-23 dan eks Direktur Teknik PSSI Indra Sjafri.

Bintang Sinaga Air bersama tim berjumlah 24 pemain akan berjuang membawa nama Indonesia pada kejuaraan U-12 dan U-14 ACF Foot-Ball Tournament 2026 di Vietnam pada 20-21 Juni 2026. Di sana, Bintang Sinaga Air bersama tim, berjuang dengan nama Tim Garuda Muda Indonesia.

Untuk menjadi yang terbaik di turnamen internasional ini, Tim Garuda Muda Indonesia harus kalahkan lawan-lawan dari Vietnam sebagai tuan rumah, Thailand, Singapura, dan negara Asia Tenggara lainnya.

“Membawa nama Indonesia bukan beban melainkan tantangan bagi saya untuk memberikan yang terbaik di ajang ini. Saya sangat termotivasi membawa tim ini menjadi yang terbaik di ACF Foot-Ball Tournament 2026 dan berharap ini menjadi jalur yang tepat untuk menjadi pesepak bola profesional dan membawa harum nama Indonesia,” ungkap Bintang.

Bintang bersemangat dan percaya diri karena sudah berpengalaman menghadapi turnamen berkelas internasional. Dia pernah berjuang membawa nama Indonesia pada Bangkok International Youth Cup di Bangkok pada Februari 2026 bersama Tim Garuda Muda Indonesia. Bintang menjadi Kapten Tim U-14.

Di ACF Foot-Ball Tournament 2026, Bintang akan memperkuat tim U-14 Garuda Muda Indonesia. Dia telah siap bersaing karena memang kemampuannya sudah terasah sejak berada di Diklat Merden Indonesia asuhan Coach Rokhman Supriyadi yang juga CEO Diklat Merden Indonesia.

Bintang terpilih memperkuat Tim Garuda Muda Indonesia di ACF Foot-Ball Tournament 2026 berkat kegigihan dan kedisiplinan serta latihan yang gigih sejak usia 9 tahun. Dia juga memiliki jiwa kepemimpinan dan pantang menyerah serta memiliki mental tanding yang kuat.

“Dia anak yang memiliki tekad kuat. Kami sebagai orang tua, sangat bangga dan terus memberikan dukungan terbaik untuk Bintang agar kelak bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia mengharumkan Merah Putih di kancah Internasional,” terang Bobby, ayah Bintang.