Jadwal dan Link Pertandingan Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF 2026

Sejumlah Pemain Timnas Indonesia U-17 saat menghadapi Timor Leste U-17 dalam ASEAN U-17 Boys Championship di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4). (Riana Setiawan / Jawa Pos)
JawaPos.com - Pertandingan panas akan tersaji saat Timnas Indonesia U-17 menghadapi Malaysia U-17 dalam lanjutan fase grup Piala AFF U-17 2026.
Duel ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 16 April 2026 pukul 19.30 WIB dan disiarkan langsung melalui Indosiar serta layanan streaming Vidio.
Laga ini menjadi salah satu penentuan penting bagi kedua tim dalam upaya mengamankan tiket ke babak semifinal.
Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi, sementara Malaysia berada dalam tekanan usai hasil kurang memuaskan di laga pembuka.
Tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto tampil impresif saat mengawali turnamen. Garuda Muda sukses mengalahkan Timor Leste dengan skor telak 4-0. Kemenangan tersebut menunjukkan kesiapan tim, baik dari segi taktik maupun mental bertanding.
Permainan cepat dan agresif yang ditampilkan Indonesia menjadi salah satu kunci keberhasilan di laga pertama.
Lini depan mampu memaksimalkan peluang dengan baik, sementara lini belakang tampil cukup disiplin dalam menjaga pertahanan.
Meski meraih kemenangan meyakinkan, Kurniawan tetap menekankan pentingnya menjaga fokus. Ia tidak ingin para pemain terlena dengan hasil positif tersebut.
Menurutnya, setiap pertandingan di fase grup memiliki tingkat kesulitan yang berbeda.
Di sisi lain, Malaysia justru harus menelan kekalahan pahit di laga pembuka.
