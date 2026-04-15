Allano Lima Semakin Percaya Diri Menatap Sisa Musim Super League Bersama Persija

JawaPos.com–Pemain Persija Allano Lima semakin percaya diri menatap sisa musim bersama Macan Kemayoran setelah timnya kembali ke jalur kemenangan.

Persija mengakhiri tiga laga tanpa kemenangan dengan tiga poin pada laga terakhir saat mengalahkan Persebaya 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/4).

”Kemenangan ini pastinya jadi bukti dimana seharusnya kami berada,” kata pemain asal Brasil itu dalam laman I.League seperti dilansir dari Antara pada Rabu (15/4).

Allano membantu timnya dengan satu gol dan satu assist. Satu golnya tercipta lewat tendangan penalti, sementara assist diciptakan ketika membantu gol untuk Eksel Runtukahu.

Satu gol dan satu assist ini membuat Allano sudah mengumpulkan tujuh gol dan sembilan assist dari 23 pertandingan. ”Saya juga semakin percaya diri setelah gol yang saya cetak untuk tim,” ucap Allano.

Saat ditanya apa kunci kemenangan dari Persebaya, Allano menjawab kerja keras seluruh pemain. Puluhan ribu Jakmania juga menjadi faktor krusial di balik kemenangan Macan Kemayoran.

”Kami tahu bahwa akan menghadapi lawan yang kuat. Tapi kami juga punya kekuatan ketika bermain di GBK bersama para suporter. Kami pun mampu menjaga ritme sejak awal dan menikmati pertandingan,” kata Allano.