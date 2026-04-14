Antonius Oskarianto Adur
15 April 2026, 02.18 WIB

Kalah dari Persija Jakarta, Gali Freitas Bakal Tingkatkan Performanya saat Persebaya Hadapi Madura United

Gali Freitas saat lawan Persija Jakarta. (Dok. Persebaya Surabaya)

JawaPos.com - Gali Freitas bertekad untuk meningkatkan performanya setelah Persebaya Surabaya kalah dari Persija Jakarta di Super League pekan ke-27. Dalam kekalahan dengan skor 0-3 tersebut, dia bermain selama 45 menit di babak kedua.

Di sosial media, Gali Freitas ingin Persebaya tetap menjadi tim yang kuat setelah kekalahan telak dari Persija di Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4). Selain itu, pemain anyar Green Force tersebut akan memperbaiki performanya.

"Tetap semangat dan tingkatkan performamu untuk pertandingan selanjutnya," sebuah pesan singkat dari Gali Freitas di kanal Instagram pribadinya.

Setelah jeda internasional, pelatih Persebaya Bernardo Tavares belum sekalipun memainkan Gali Freitas sebagai starter. Pelatih asal Portugal tersebut kerap memainkan Gali di babak kedua ketika menghadapi Persita Tangerang dan Persija Jakarta.

Pada saat kalah dari Persija, tidak banyak aksi menyerang yang dilakukan oleh Gali Freitas. Melansir statistik permainannya dari laman I League, pemain timnas Timor Leste tersebut tidak mampu melepaskan tendangan dan menciptakan dua kreasi peluang.

Ketika Gali tidak dimainkan sebagai starter, Tavares memilih untuk memainkan Pedro Matos di sisi kanan penyerangan. Meski pemain asal Portugal tersebut sempat melepaskan dua tendangan tanpa arah ke gawang Persija, kecepatan dari Gali Freitas sangat dibutuhkan Persebaya.

Gali Freitas memiliki pengaruh untuk lini depan Persebaya di musim ini. Hal tersebut ditunjukkannya dengan koleksi enam gol dan enam assist hingga pekan ke-27.

Menarik dinantikan apakah Bernardo Tavares akan memainkan Gali Freitas sebagai starter kembali saat menghadapi Madura United pada 17 April mendatang? Selain itu, apa dirinya bisa mencetak gol kembali? Patut ditunggu.

