Antara
15 April 2026, 02.39 WIB

Penyerang Persija Jakarta Janji Berikan yang Terbaik Jika Dipanggil Bela Timnas Indonesia

Pesepak bola Persija Jakarta Eksel Runtukahu melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Persebaya pada pertandingan BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Penyerang Persija Jakarta Eksel Runtukahu mengatakan dirinya akan memberikan kemampuan terbaiknya jika nantinya mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia yang kini diasuh pelatih John Herdman.

Dikutip dari laman resmi I.League, Selasa, hal ini dikatakan Eksel setelah tampil gemilang dengan mencetak dua gol saat membantu timnya mengalahkan Persebaya Surabaya 3-0 dalam laga pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026, Sabtu (11/4).

“Saya tidak berharap untuk ke situ (Timnas). Tapi saya akan memberikan yang terbaik untuk tim, kalau memang dari Tuhan ada kesempatan buat ke Timnas, saya akan memberikan yang terbaik untuk itu,” ujar Eksel.

Dua gol Eksel di laga itu membuatnya kini telah mengumpulkan enam gol bersama Persija. Dua gol ini juga membuatnya menjadi salah satu pemain lokal tersubur di musim ini.

Soal brace atau dwigolnya, ini adalah yang kedua kalinya musim ini setelah November tahun lalu ia membantu Macan Kemayoran mengalahkan tuan rumah Arema FC dengan skor 2-1.

Sementara itu, sang pelatih Mauricio Souza mengatakan atas dasar penampilan Eksel musim ini, pemain 27 tahun itu layak mencicipi cap bersama timnas, yang dalam waktu dekat akan menjalani FIFA Match Day pada bulan Juni mendatang.

Agenda FIFA Match Day ini terlaksana sebelum Indonesia berlaga di Piala ASEAN (Piala AFF) 2026 yang digelar satu bulan kemudian.

“Eksel bagi saya adalah nama besar dalam pertandingan ini. Menurut saya, dia memang pantas bersaing untuk mendapatkan tempat di timnas. Dia memiliki potensi yang luar biasa," kata Mauricio.

"Dan hari ini dia memainkan pertandingan yang hebat yang menurut pendapat saya adalah yang terbaik di lapangan,” kata dia.

Artikel Terkait
Eksel Runtukahu Senang Ada Persaingan Sehat di Sektor Penyerang Persija, Buktikan Diri Bisa Bersinar saat Melumat Persebaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Eksel Runtukahu Senang Ada Persaingan Sehat di Sektor Penyerang Persija, Buktikan Diri Bisa Bersinar saat Melumat Persebaya

13 April 2026, 19.36 WIB

Gacor! Brace ke Gawang Persebaya Surabaya, Eksel Runtukahu Ungkap Misi Tersembunyi di Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Gacor! Brace ke Gawang Persebaya Surabaya, Eksel Runtukahu Ungkap Misi Tersembunyi di Persija Jakarta

12 April 2026, 22.48 WIB

Dapat Gol Penalti di Injury Time, Persija Jakarta Ungguli Bhayangkara FC 1-0 di Babak Pertama! - Image
Sepak Bola Indonesia

Dapat Gol Penalti di Injury Time, Persija Jakarta Ungguli Bhayangkara FC 1-0 di Babak Pertama!

30 Desember 2025, 03.03 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

7

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

8

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

9

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

10

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

Download Aplikasi JawaPos.com
