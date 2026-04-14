Penyerang Persija Jakarta Janji Berikan yang Terbaik Jika Dipanggil Bela Timnas Indonesia

JawaPos.com - Penyerang Persija Jakarta Eksel Runtukahu mengatakan dirinya akan memberikan kemampuan terbaiknya jika nantinya mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia yang kini diasuh pelatih John Herdman.

Dikutip dari laman resmi I.League, Selasa, hal ini dikatakan Eksel setelah tampil gemilang dengan mencetak dua gol saat membantu timnya mengalahkan Persebaya Surabaya 3-0 dalam laga pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026, Sabtu (11/4).

“Saya tidak berharap untuk ke situ (Timnas). Tapi saya akan memberikan yang terbaik untuk tim, kalau memang dari Tuhan ada kesempatan buat ke Timnas, saya akan memberikan yang terbaik untuk itu,” ujar Eksel.

Dua gol Eksel di laga itu membuatnya kini telah mengumpulkan enam gol bersama Persija. Dua gol ini juga membuatnya menjadi salah satu pemain lokal tersubur di musim ini.

Soal brace atau dwigolnya, ini adalah yang kedua kalinya musim ini setelah November tahun lalu ia membantu Macan Kemayoran mengalahkan tuan rumah Arema FC dengan skor 2-1.

Sementara itu, sang pelatih Mauricio Souza mengatakan atas dasar penampilan Eksel musim ini, pemain 27 tahun itu layak mencicipi cap bersama timnas, yang dalam waktu dekat akan menjalani FIFA Match Day pada bulan Juni mendatang.

Agenda FIFA Match Day ini terlaksana sebelum Indonesia berlaga di Piala ASEAN (Piala AFF) 2026 yang digelar satu bulan kemudian.

“Eksel bagi saya adalah nama besar dalam pertandingan ini. Menurut saya, dia memang pantas bersaing untuk mendapatkan tempat di timnas. Dia memiliki potensi yang luar biasa," kata Mauricio.