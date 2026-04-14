Penyerang Persija Jakarta Janji Berikan yang Terbaik Jika Dipanggil Bela Timnas Indonesia

Pesepak bola Persija Jakarta Eksel Runtukahu melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Persebaya pada pertandingan BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Penyerang Persija Jakarta Eksel Runtukahu mengatakan dirinya akan memberikan kemampuan terbaiknya jika nantinya mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia yang kini diasuh pelatih John Herdman.
Dikutip dari laman resmi I.League, Selasa, hal ini dikatakan Eksel setelah tampil gemilang dengan mencetak dua gol saat membantu timnya mengalahkan Persebaya Surabaya 3-0 dalam laga pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026, Sabtu (11/4).
“Saya tidak berharap untuk ke situ (Timnas). Tapi saya akan memberikan yang terbaik untuk tim, kalau memang dari Tuhan ada kesempatan buat ke Timnas, saya akan memberikan yang terbaik untuk itu,” ujar Eksel.
Dua gol Eksel di laga itu membuatnya kini telah mengumpulkan enam gol bersama Persija. Dua gol ini juga membuatnya menjadi salah satu pemain lokal tersubur di musim ini.
Soal brace atau dwigolnya, ini adalah yang kedua kalinya musim ini setelah November tahun lalu ia membantu Macan Kemayoran mengalahkan tuan rumah Arema FC dengan skor 2-1.
Sementara itu, sang pelatih Mauricio Souza mengatakan atas dasar penampilan Eksel musim ini, pemain 27 tahun itu layak mencicipi cap bersama timnas, yang dalam waktu dekat akan menjalani FIFA Match Day pada bulan Juni mendatang.
Agenda FIFA Match Day ini terlaksana sebelum Indonesia berlaga di Piala ASEAN (Piala AFF) 2026 yang digelar satu bulan kemudian.
Baca Juga:Kalah dari Persija Jakarta, Gali Freitas Bakal Tingkatkan Performanya saat Persebaya Hadapi Madura United
“Eksel bagi saya adalah nama besar dalam pertandingan ini. Menurut saya, dia memang pantas bersaing untuk mendapatkan tempat di timnas. Dia memiliki potensi yang luar biasa," kata Mauricio.
"Dan hari ini dia memainkan pertandingan yang hebat yang menurut pendapat saya adalah yang terbaik di lapangan,” kata dia.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026