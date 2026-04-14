Persija Jakarta Tampil Sempurna, Mauricio Souza Puji Soliditas Lini Belakang Usai Gebuk Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26 menjadi bukti solidnya permainan Persija Jakarta. Tak hanya tajam di depan, Macan Kemayoran juga tampil disiplin dalam bertahan sepanjang pertandingan yang digelar pada 11 April lalu.

Pelatih Persija, Mauricio Souza, secara khusus memuji performa lini belakang timnya yang dinilai tampil hampir tanpa celah.

Ia menyoroti kontribusi para pemain belakang yang mampu meredam serangan lawan hingga tak menghasilkan satu pun tembakan tepat sasaran.

Di bawah mistar, Carlos Eduardo tampil tenang dan sigap. Ia didukung empat bek yang bermain solid, yakni Bruno Tubarao, Rizky Ridho, Paulo Ricardo, dan Dony Tri Pamungkas.

“Ridho dan Paulo bermain sangat baik. Tubarao juga tampil lebih baik di babak kedua. Dony Tri luar biasa, dia pemain yang sulit untuk terus dipuji karena kualitasnya sudah terlihat,” ujar Mauricio dikutip dari ileague.id.

Namun, kekuatan bertahan Persija tidak hanya bergantung pada lini belakang. Mauricio menegaskan bahwa seluruh pemain, termasuk lini tengah dan depan, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan permainan.

Dua gelandang, Fabio Calonego dan Van Basty Souza, disebut tampil konsisten dalam membantu pertahanan. Keduanya dinilai mampu menjaga ritme sekaligus memberikan perlindungan tambahan bagi lini belakang.

“Fabio dan Souza membantu pertahanan dengan sangat baik. Itu memberi rasa percaya diri bagi tim. Tim yang bagus adalah tim yang seimbang, bisa menyerang dan bertahan dengan sama baiknya,” kata Mauricio.