Persib Tetap Menang atas Bali United Meski Cuma Main 10 Orang, Marc Klok: Harus Survive!

Marc Klok tampil penuh meski baru menjalani operasi darurat saat Persib Bandung kalahkan Semen Padang FC. (Persib)
JawaPos.com - Kapten Persib Bandung, Marc Klok, mengakui kemenangan timnya atas Bali United tidak diraih dengan mudah. Dalam laga pekan ke-27 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4) lalu, Persib Bandung harus bekerja ekstra keras sebelum akhirnya mengamankan kemenangan 3-2.
Pertandingan berjalan ketat sejak awal. Bali United tampil efektif dan mampu memberikan tekanan yang cukup merepotkan lini pertahanan Persib Bandung.
Bahkan, situasi semakin sulit bagi tim tuan rumah setelah Patricio Matricardi menerima kartu merah di tengah laga.
Bermain dengan 10 orang membuat Persib Bandung harus mengubah pendekatan permainan.
Alih-alih terus menekan, tim asuhan Bojan Hodak lebih fokus menjaga keunggulan dan mengandalkan serangan balik.
Klok menyebut, dalam kondisi tersebut, mental dan kerja keras menjadi kunci utama. Ia menilai timnya harus benar-benar berjuang untuk bertahan dari tekanan Bali United yang tampil cukup tajam sepanjang pertandingan.
“Dalam momen ini, kami hanya bisa bekerja sangat keras karena pertandingan ini sangat tidak mudah. Bali United bermain lebih efektif dan lebih bagus,” ujar Klok dikutip dari persib.co.id.
Situasi semakin menantang ketika Persib Bandung dipaksa lebih banyak bertahan demi menjaga keunggulan. Meski begitu, mereka tetap mampu memanfaatkan peluang yang ada, terutama melalui skema bola mati.
Menurut Klok, keberhasilan memaksimalkan set piece menjadi salah satu faktor penting yang membantu timnya tetap berada di jalur kemenangan. Gol dari situasi tersebut memberikan dorongan moral bagi para pemain untuk terus bertahan hingga peluit akhir.
