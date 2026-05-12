Andika Rachmansyah
Selasa, 12 Mei 2026 | 19.12 WIB

Cedera Lawan Persija Jakarta! Layvin Kurzawa Akhiri Musim Bersama Persib Bandung Lebih Cepat!

Pemain Persib Bandung, Layvin Kurzawa. (Istimewa)

JawaPos.com - Bintang Persib Bandung, Layvin Kurzawa, terancam mengakhiri musim lebih cepat. Pasalnya, eks pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu mengalami cedera cukup serius saat melawan Persija Jakarta di pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Persib Bandung meraih kemenangan tipis 2-1 atas Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5). Pangeran Biru -julukkan Persib Bandung- menunjukkan mentalitasnya dalam duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut, karena sukses membalikkan keadaan.

Nah, dalam laga tersebut, Kurzawa masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-62 menggantikan Luciano Guaycochea. Namun, bintang asal Prancis itu mengalami cedera hamstring pada menit ke-80.

Cedera tersebut terlihat cukup serius karena pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menarik keluar Kurzawa. Pemain berusia 33 tahun itu digantikan oleh Dedi Kusnandar.

Hodak mengaku sangat menyayangkan dengan kondisi yang dialami Kurzawa. Padahal, ia menilai eks pemain PSG itu mulai menemukan permainan terbaiknya dalam beberapa laga terakhir bersama Persib Bandung.

“Saya rasa hamstring, sayangnya dia mulai bermain bagus di beberapa pertandingan terakhir, dia sudah kembali (ke performa terbaik),” kata Hodak, dikutip Selasa (12/5/2026).

Sudahi Musim Lebih Cepat

Bojan Hodak berharap Kurzawa tidak absen lama. Namun, ia merasa pemain anyarnya itu harus menyudahi musimnya bersama Persib Bandung lebih cepat.

“Terkadang hal-hal seperti ini terjadi. Saya harap dia tidak akan absen lama, tetapi untuk dua pertandingan berikutnya, saya rasa dia tidak akan bisa tampil,” terang Hodak.

Jika benar menyudahi musim lebih cepat, tentu ini menjadi kabar buruk. Apalagi Kurzawa baru memainkan tujuh laga bersama Persib Bandung sejak didatangkan pada bursa transfer paruh kedua Super League 2025/2026.

