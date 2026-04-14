Andre Rizal Hanafi
15 April 2026, 04.49 WIB

Cetak Gol Penentu dan Bawa Dewa United Menang, Alex Martins Pilih Merendah

Alex Martins sudah dua kali jebol gawang Persebaya Surabaya dan jadi fokus Bernardo Tavares. (Dewa United)

JawaPos.com - Alex Martins tampil sebagai pahlawan kemenangan Dewa United Banten FC saat menghadapi Malut United FC dalam lanjutan BRI Super League 2025/26, Minggu (12/4).

Bermain di Stadion Gelora Kie Raha, Dewa United menang tipis 2-1 lewat dua gol yang dicetak Alex, termasuk gol penentu di masa injury time.

Meski menjadi sosok sentral dalam kemenangan tersebut, Alex memilih untuk tidak menonjolkan diri.

Striker asal Brasil itu justru menegaskan bahwa hasil positif yang diraih timnya merupakan buah dari kerja kolektif seluruh pemain di lapangan.

“Ini bukan kerja individu, tapi kerja tim dari awal sampai akhir. Kami bekerja bersama dan itu jadi kekuatan terbesar untuk meraih kemenangan hari ini,” ujar Alex usai pertandingan dikutip dari ileague.id.

Penampilan Alex memang layak mendapat sorotan. Selain mencetak dua gol penting, ia juga aktif membantu permainan tim secara keseluruhan. Namun baginya, kontribusi seorang pemain tidak hanya diukur dari jumlah gol yang dicetak.

Ia menekankan pentingnya peran setiap pemain dalam berbagai aspek permainan, termasuk dalam bertahan dan menjaga keseimbangan tim.

“Saya sangat senang bisa membantu tim, baik dengan gol maupun secara defensif. Yang terpenting kami bisa menang hari ini,” katanya.

Gol kemenangan yang tercipta di menit akhir menjadi bukti ketajaman sekaligus ketenangan Alex dalam membaca situasi.

