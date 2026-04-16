Mesin Gol Dewa United Hidup Lagi! Alex Martins Kembali Produktif

JawaPos.com - Dewa United Banten FC sukses mencuri kemenangan dramatis saat bertandang ke markas Malut United FC dengan skor 2-1 dalam lanjutan kompetisi akhir pekan lalu.

Sosok penyerang andalan, Alex Martins Ferreira, menjadi pahlawan kemenangan lewat dua gol yang ia ciptakan sepanjang pertandingan.

Kemenangan ini terasa spesial bagi skuad Banten Warriors. Selain diraih di kandang lawan, hasil tersebut juga menjadi kemenangan perdana Dewa United atas Malut United.

Alex Martins pun tampil sebagai pembeda sekaligus dinobatkan sebagai Oppo Player of The Match berkat kontribusinya yang krusial.

Dengan tambahan dua gol tersebut, Alex kini telah mengoleksi total 14 gol musim ini. Catatan itu semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu penyerang paling tajam di kompetisi, melanjutkan performa impresifnya sejak musim lalu.

Usai pertandingan, Alex mengaku puas dengan hasil yang diraih timnya. Ia menegaskan bahwa kemenangan menjadi hal paling penting dibandingkan pencapaian individu.

“Tentunya saya senang bisa membantu tim dengan gol maupun saat bertahan menghadapi serangan. Yang paling penting adalah kami menutup pertandingan dengan kemenangan,” ujar Alex dikutip dari ileague.id.

Penyerang asal Brasil itu juga menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental dalam setiap pertandingan. Menurutnya, fokus pada momen kecil seperti sentuhan pertama bisa menjadi kunci dalam mencetak gol.