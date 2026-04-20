Hasil Dewa United vs Persib Bandung, Pesta Gol hingga Drama Kartu Merah Alex Martins

Dewa United dan Persib Bandung harus puas bermain imbang 2-2. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Dewa United dan Persib Bandung harus puas berbagi satu poin dalam duel di Banten International Stadium, Senin (20/4) malam.
Dewa United sejatinya memiliki kans memetik tiga poin di pertandigan itu, apalagi Alex Martins sempat memberikan keunggulan lewat golnya di babak pertama. Gol itu bertahan hingga akhir paruh waktu.
Banten Warriors makin di atas angin setelah Ricky Kambuaya menambah keunggulan tuan rumah pada menit ke-61. Sayang, keunggulan itu tak bertahan lama, apalagi setelah Alex Martins harus diusir wasit setelah mendapatkan akumulasi kartu dua menit kemudian.
Fakta itu membuat Dewa United harus bermain dengan 10 orang, dan berimbas dengan perubahan pola permainan Dewa United di babak kedua.
Tanpa Alex Martins, Dewa United mulai bertahan dan sesekali melakukan serangan balik. Sementara Persib terus berupaya menekan pertahanan Banten Warriors.
Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil setelah penalti Thom Haye pada menit ke-77 memperkecil ketertinggalan.
Pelatih Persib, Bojan Hodak, begitu jeli membaca situasi. Pelatih berpaspor Kroasia itu memasukkan Andrew Jung menggantikan Adam Alis.
Keberadaan Andrew Jung makin mempertajam serangan Maung Bandung, dan hasilnya terasa saat striker asal Prancis itu menyamakan kedudukan pada menit ke-86.
Tambahan satu angka itu membuat Persib masih kokoh di puncak klasemen Super League 2025/2026 dengan torehan 65 poin hingga pekan ke-28. Mereka unggul dua poin atas Borneo FC di posisi kedua.
