Ardha Ihsan Asy'Ari
14 April 2026, 19.06 WIB

Wonderkid Persebaya Surabaya, Dava Yunna Bikin Gol Salto buat Timnas Indonesia Junior, Ngaku sudah Diramal Teman-temannya

Pemain Timnas Indonesia U-17, Dava Yunna merayakan golnya ke gawang Timor Leste pada laga Piala AFF U-17. (Antara)

 

JawaPos.com–Persebaya Surabaya kembali membuktikan sebagai pabrik pemain-pemain muda berbakat Tanah Air. Pada ajang Piala AFF U-17 tahun ini, ada salah satu perwakilan dari Green Force junior yang masuk dalam skuad Timnas Indonesia.

Dia adalah Dava Yunna. Namanya mencuat setelah kemarin (13/4), dia mencetak salah satu gol dari kemenangan 4-0 Timnas Indonesia U-17 atas Timor Leste. Yang spesial dari gol tersebut adalah dia cetak melalui tendangan salto.

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Julianto menilai, Dava Yunna merupakan salah satu pemain yang dianugerahi kemampuan individu yang cukup bagus dalam skuad Garuda Muda.

”Dava adalah salah satu pemain yang punya kemampuan individu yang bagus dan tentunya sangat membanggakan,” kata Kurniawan seperti dikutip dari Antara.

Mantan penyerang andalan Persebaya itu menilai gol Dava tak hanya berpengaruh bagi Timnas Indonesia U-17, tetapi juga bagi kota tempat sang wonderkid dibesarkan yaitu Surabaya. ”Surabaya adalah rumah dia juga, jadi ini hadiah untuk Surabaya,” imbuh Kurniawan Dwi Julianto.

Selain menyoroti performa gemilang Dava, Kurniawan juga memuji mental bertanding para pemain. Sebab, tekanan di pertandingan perdana sebagai tuan rumah sangat tinggi, mereka dituntut untuk menang untuk memudahkan lolos ke babak semifinal.

”Bukan hal yang mudah menghadapi pertandingan pertama, apalagi sebagai tuan rumah dengan tekanan besar. Tapi saya apresiasi mental pertandingan mereka,” tutur Kurniawan Dwi Julianto.

Sementara itu, Dava mengakui bahwa ada hal unik dari gol salto tersebut, yaitu sebelum laga, rekan-rekan setimnya seakan sudah meramalkan bahwa dia bisa mencetak gol dengan salto.

”Iya, tadi sebelum berangkat teman-teman sempat bilang nanti golin salto, terus bisa kejadian,” ungkap Dava.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
