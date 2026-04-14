Jelang Derbi Suramadu, Persentase Kemenangan Bernardo Tavares Capai 50 Persen

JawaPos.com – Persebaya Surabaya akan menjalani derbi pada pekan ke-28 Super League 2025-2026. Tim kebanggaan Kota Pahlawan tersebut dijadwalkan bertemu Madura United pada Jumat (17/4) mendatang di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Duel keduanya sering disebut Derbi Suramadu.

Pada pertemuan perdana musim ini di kandang Madura United, Persebaya menang dengan skor 1-0 (3/1). Bruno Moreira menjadi penyumbang satu-satunya gol bagi Green Force.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam situs resmi klub mengatakan beberapa pemain dalam kondisi belum sepenuhnya bugar. Misalnya Leo Lelis, lalu Bruno Moreira, serta Ernando Ari.

Adanya situasi ini membuat Tavares harus hati-hati dalam menentukan komposisi skuadnya. Apalagi di pekan ke-27, Persebaya dan Madura United mendapati hasil yang berbeda 180 derajat.

Persebaya menelan kekalahan 0-3 oleh Persija Jakarta di Gelora Bung Karno, Jakarta (11/4). Sementara Madura United menang 2-1 atas Persik Kediri (11/4) di Gelora Bangkalan, Bangkalan.

Kemenangan Madura United ini menjadi capaian spesial. Sebab tim berjuluk Laskar Sapeh Kerrab itu tanpa kemenangan dalam 11 laga sebelum duel lawan Persik.

Tiga poin terakhir sebelum lawan Persik terjadi empat bulan silam. Yaitu ketika Madura United menang 5-1 atas Semen Padang FC (28/12).

“Untuk persiapan menghadapi Madura United, kami sebenarnya sudah mulai melakukan persiapan. Namun dengan banyaknya pemain yang cedera dan sakit, kami masih belum tahu siapa saja yang benar-benar siap bermain dan apakah mereka bisa tampil dalam kondisi 100 persen,” kata Tavares dikutip dari situs resmi klub.