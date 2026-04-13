Vietnam Cukur Malaysia 4-0 pada Laga Grup A Piala AFF U-17 2026

Pertandingan Timnas Vietnam melawan Malaysia babak penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Senin (13/4). (Naufal Ammar Imaduddin/Antara)
JawaPos.com–Vietnam mencukur Malaysia 4-0 dalam pertandingan babak penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4). Dua dari keempat gol itu dicetak Le Sy Bach, sedangkan dua lainnya dilesakkan Nguyen Van Duong dan Nguyen Manh Cuong.
Dilansir dari Antara, Vietnam kini menempati peringkat pertama klasemen Grup A dengan tiga poin, sedangkan Malaysia harus di posisi terbawah tanpa poin. Vietnam tampil sabar dengan membangun serangan dari lini belakang guna membongkar pertahanan rapat Malaysia dan mengandalkan serangan balik, terutama dari sayap kanan.
Vietnam membuka keunggulan pada menit ke-11 ketika tendangan Le Sy Bach yang memanfaatkan umpan matang Nguyen Van Duong gagal dihalau kiper Malaysia Adam Nurfakrullah. Malaysia yang diasuh pelatih Muhammad Shukor berusaha membalas dan dan beberapa kali membahayakan Vietnam.
Pada menit ke-27, Vietnam menggandakan keunggulan melalui gol kedua Le Sy yang berdiri bebas di depan gawang Malaysia untuk kemudian menaklukkan Adam. Tim asuhan Cristiano Rocha Canedo memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-38 lewat sepakan Nguyen Van Duong yang gagal dibendung Adam.
Pada babak kedua, Malaysia meningkatkan intensitas permainan untuk menekan Vietnam sejak awal. Tapi Vietnam konsisten dengan pendekatan bermain sabar melalui penguasaan bola untuk meredam dam membalas tekanan Malaysia.
The Golden Star Warriors itu juga menerapkan pressing ketat setiap kali pemain Malaysia menguasai bola. Pada menit ke-56 Vietnam mencetak gol keempat dari sepakan kaki kiri Nguyen Manh Cuong setelah menerima umpan Nguyen Ngoc Anh Hao yang gagal dijangkau Adam.
Harimau Malaya berupaya memperkecil ketertinggalan melalui serangan balik, namun lini pertahanan lawan yang solid membuat upaya itu mental. Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor 4-0 bertahan untuk Vietnam.
Pada pertandingan selanjutnya, Vietnam akan menghadapi Timor Leste di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, pada Kamis (16/4) pukul 15.30 WIB. Sementara Malaysia akan melawan tuan rumah Indonesia pada hari dan tempat yang sama pukul 19.30 WIB.
Vietnam U-17: Ly Xuan Hoa (GK) , Nguyen Huynh Dang Khoa, Nguyen Manh Cuong, Hoang Viet Tran , Quy Vuong Dao, Nguyen Minh Thu, Trong Dai Nhan Le, Ngoc Nguyen Luc Chu, Nguyen Van Duong, Nguyen Ngc Anh Hao, Sy Bach Le.
