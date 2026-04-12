Dramatis! Persis Solo Kalahkan Semen Padang dan Tinggalkan Zona Degradasi

JawaPos.com–Persis Solo meraih kemenangan penting saat menghadapi Semen Padang dalam lanjutan BRI Super League 2025/2026. Bermain di Stadion Manahan, Laskar Sambernyawa menang tipis dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung cukup ketat.

Sejak awal laga, kedua tim tampil hati-hati. Tempo permainan cenderung lambat pada 10 menit pertama. Semen Padang sempat mencoba mengambil inisiatif serangan lebih dulu, namun belum mampu menciptakan peluang berbahaya yang benar-benar mengancam gawang tuan rumah.

Persis Solo perlahan mulai menemukan ritme permainan. Mereka tampil lebih percaya diri dalam membangun serangan dan mengontrol jalannya pertandingan. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil menjelang akhir babak pertama.

Gol pembuka tercipta pada menit ke-37 lewat aksi Miroslav Maricic. Sepakan jarak jauhnya meluncur mulus tanpa mampu dihalau kiper Semen Padang. Gol ini membuat Persis unggul 1-0 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan lebih terbuka. Kedua tim melakukan beberapa perubahan untuk meningkatkan daya serang. Semen Padang mencoba tampil lebih agresif demi mengejar ketertinggalan.

Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-68. Sebuah situasi di kotak penalti berujung gol bunuh diri pemain Persis Sutanto Tan, yang membuat skor kembali imbang 1-1. Momentum sempat beralih ke tim tamu setelah gol tersebut.

Namun Persis Solo tidak tinggal diam. Mereka langsung merespons dengan meningkatkan intensitas serangan. Tekanan yang konsisten akhirnya kembali membawa hasil positif.

Pada menit ke-78, Dejan Tumbas berhasil mencetak gol kedua untuk Persis. Gol ini menjadi penentu kemenangan setelah pertandingan berlangsung semakin sengit di sisa waktu yang ada.