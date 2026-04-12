Prediksi Persis Solo vs Semen Padang, Duel Penting demi Lepas Jerat Degradasi

Pemain Semen Padang saat menjalani latihan jelang menghadapi Persis Solo. (Istimewa)
JawaPos.com – Persis Solo akan menjamu Semen Padang FC pada laga pekan ke-27 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Solo, Minggu (12/4) kick-off pukul 15.30 WIB. Posisi di klasemen sementara yang masih berada di papan bawah membuat Laskar Sambernyawa dalam motivasi yang tinggi untuk dapat lepas dari zona degradasi.
Saat ini, Persis ada di peringkat ke-16 dari 18 tim dengan koleksi 21 poin. Hanya terpaut satu poin saja dari Semen Padang yang ada di peringkat ke-17 dengan koleksi 20 poin.
Persis baru saja harus turun satu strip setelah tim papan bawah lainnya, Madura United FC mencatat kemenangan 2-1 dari Persik Kediri pada laga Sabtu (11/4) sore.
Pelatih kepala Persis, Milomir Seslija, mengatakan jika Laskar Sambernyawa optimistis dapat meraih poin maksimal di laga nanti. Tim saat ini disebutnya dalam kondisi baik dan siap untuk pertandingan menghadapi lawan yang berjuluk Kabau Sirah.
“Kondisi tim saat ini baik, tidak ada yang cedera. Dan, kami sudah mempersiapkan pertandingan dengan intensitas tinggi, hanya saja saya tidak memaksa pemain berlebihan. Kami siap untuk laga ini,” kata Milomir Seslija.
Pelatih yang akrab disapa Milo itu sangat menyayangkan pertandingan nanti harus digelar tanpa penonton. Meski demikian, dirinya menegaskan jika tim tetap merasakan dukungan dari suporter.
“Kita besok (hari ini) akan bermain tanpa suporter, tetapi kita tahu mereka sudah berkontribusi sangat banyak untuk tim. Kita harus bekerja keras dan tenang karena kita akan memainkan laga dengan baik untuk membalas laga tanpa dukungan ini,” ucap Milo.
Milo mengakui jika pertandingan nanti adalah laga yang krusial untuk Persis mengamankan posisi di klasemen. Menurutnya, pertandingan ini akan menjadi sangat menarik mengingat posisi kedua tim yang sama-sama belum aman.
"Kita akan melawan tim yang sangat baik, kita akan menghadapi tim yang punya pelatih lokal yang sangat baik. Namun, kita harus bisa menghadapi mereka dengan serius karena ini akan menjadi pertandingan cukup menentukan bagi kedua tim,” tegasnya.
