Semen Padang Pincang Tanpa Alhassan Wakaso, Imran Nahumarury Siapkan Antisipasi Kontra Persis Solo

Pemain Semen Padang Alhassan Wakaso (tengah) saat pertandingan Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (24/1/2026). Wakaso absen kontra Persis Solo. ANTARA/Fikri Yusuf
JawaPos.com - Semen Padang mulai mematangkan persiapan jelang laga krusial pekan ke-27 Super League 2025/26 kontra Persis Solo. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Minggu (12/4).
Skuad Kabau Sirah datang dengan kondisi belum ideal. Gelandang Alhassan Wakaso dipastikan absen akibat cedera. Selain itu, Irsyad Maulana juga belum bisa memperkuat tim.
Meski kehilangan dua pemain penting, antisipasi datang dari ruang perawatan. Tiga pemain yang sebelumnya mengalami cedera, yakni Armando Oropa, Jaime Giraldo, dan Samuel Christianson Simanjuntak, kini sudah mulai kembali berlatih bersama tim.
Pelatih Imran Nahumarury mengungkapkan bahwa perkembangan ketiganya cukup positif dan memberikan tambahan opsi bagi tim. “Jaime Giraldo sudah kembali ke tim, Oropa juga sudah kembali. Ini tentu kabar baik yang akan menambah opsi bagi kami untuk pertandingan lawan Persis Solo nanti,” ujar Imran dikutip dari ileague.id.
Nama Samuel Christianson bahkan turut dibawa dalam rombongan ke Solo agar bisa beradaptasi lebih cepat dengan suasana pertandingan. “Samuel sudah masuk tahap pemulihan dan kita akan bawa dia supaya bisa beradaptasi. Jadi saat dibutuhkan, dia sudah siap,” beber mantan pelatih Malut United itu.
