Moch. Rizky Pratama Putra
12 April 2026, 17.53 WIB

Sesumbar Marc Klok! Persib Bandung Ingin Sempurna di GBLA, Bali United Terancam Jadi Korban Berikutnya

Marc Klok memimpin Persib Bandung menghadapi Bali United FC di GBLA dengan kepercayaan diri tinggi. (Persib)

JawaPos.com–Persib Bandung tak ingin kehilangan momentum saat menjamu Bali United FC dalam lanjutan Super League 2025/2026. Laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4), menjadi ujian penting menjaga posisi puncak klasemen.

Bali United FC berpotensi menjadi batu sandungan serius bagi Persib Bandung dalam misi menjaga jarak dari Borneo FC Samarinda di klasemen super league. Apalagi pesaing terdekat itu baru saja meraih kemenangan di pekan ke-27, membuat tekanan semakin terasa bagi Maung Bandung.

Situasi ini memaksa Persib Bandung tampil tanpa cela di hadapan publik sendiri. Dukungan penuh Bobotoh di GBLA diyakini menjadi energi tambahan untuk mengamankan tiga poin krusial saat laga super league lawan Bali United.

Namun, Bali United FC datang bukan tanpa ancaman nyata. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu baru saja mencatat kemenangan mencolok 6-1 atas PSBS Biak, menunjukkan ketajaman lini serang mereka sedang berada di puncak performa.

Kapten Persib Bandung, Marc Klok, menilai calon lawannya memiliki efektivitas serangan yang patut diwaspadai. Bali United FC punya banyak opsi kreatif dalam membangun serangan dan mampu memaksimalkan peluang dengan baik.

”Ya, mungkin kita lihat di pertandingan terakhir mereka, lini depan sangat efektif dengan peluang yang mereka miliki, banyak kreasi serangan. Jadi kita harus waspada akan hal itu,” kata Marc Klok.

Pernyataan tersebut mencerminkan kewaspadaan tinggi dari skuad Persib Bandung. Mereka tidak ingin kecolongan menghadapi tim yang tengah percaya diri usai kemenangan besar.

Meski demikian, Marc Klok menegaskan ada faktor pembeda yang membuat Persib Bandung tetap optimistis. Bermain di kandang sendiri menjadi kekuatan utama yang selama ini sulit ditembus lawan.

Rekor kandang Persib Bandung musim ini memang impresif. Mereka sukses menyapu bersih 13 pertandingan dengan kemenangan, mencetak 25 gol dan hanya kebobolan satu kali.

