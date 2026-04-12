Apapun Bisa Terjadi! Ricky Fajrin Kirim Sinyal Kejutan, Bali United Siap Guncang Persib Bandung di GBLA

JawaPos.com–Bali United FC datang ke Bandung bukan sekadar menjalani laga formalitas. Sang kapten Ricky Fajrin menegaskan, timnya siap membuat kejutan saat menghadapi Persib Bandung di pekan ke-27 Super League 2025/2026.

Pertandingan panas Bali United FC kontra Persib Bandung akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu (12/4) malam. Laga tersebut menjadi ujian besar bagi Bali United FC yang tengah berupaya memperbaiki posisi di klasemen super league.

Menghadapi pemuncak klasemen Persib Bandung pada lanjutan super league jelas bukan perkara mudah bagi Bali United FC. Namun Ricky Fajrin memastikan timnya tidak datang dengan mental inferior meski lawan sedang dalam performa terbaik.

”Semua orang tahu jika Persib saat ini berada di peringkat pertama dan jadi favorit juara di Liga. Mereka tim yang solid dan konsisten dan punya peluang untuk juara,” kata pemain asal Semarang tersebut.

Pernyataan itu menunjukkan respek tinggi terhadap kekuatan Persib Bandung. Meski begitu, Ricky juga mengingatkan kompetisi belum berakhir dan segala kemungkinan masih terbuka.

”Tapi kompetisi masih panjang, banyak kemungkinan yang bisa terjadi, mungkin Persib atau mungkin tim lainnya bisa juara di akhir kompetisi musim ini,” imbuh Ricky Fajrin.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal Bali United FC tetap percaya diri menatap sisa musim. Saat ini Bali United FC memang berada di posisi ke-10 klasemen sementara dengan koleksi 36 poin. Jarak yang cukup jauh dari papan atas tidak membuat semangat para pemain meredup.

Justru kondisi tim yang stabil menjadi modal penting jelang laga krusial ini. Ricky Fajrin menyebut atmosfer tim sedang positif dan semua pemain dalam kondisi siap tempur.