5 Pertemuan Terakhir Persib vs Bali United, Berikut Harapan Marc Klok

Marc Klok ingin melanjutkan tren positif Persib Bandung saat menghadapi Bali United. (Persib)
JawaPos.com - Bali United FC berpotensi jadi batu sandungan pemuncak klasemen Persib Bandung dalam upaya menjaga jarak aman dari tim peringkat kedua Borneo FC Samarinda. Borneo FC berhasil menang atas PSBS Biak di pekan ke-27 Super League 2025/2026, kini giliran Persib yang perlu menaklukkan Bali United, Minggu (12/4) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
Persib tak akan mudah mengalahkan Bali United yang baru saja menang 6-1 pada laga sebelumnya kontra PSBS. Kapten Persib melihat Serdadu Tridatu tampil dengan efektivitas serangan, banyak kreator penyerangan yang mumpuni, ditambah penyelesaian akhir yang klinis.
“Ya, mungkin kita lihat di pertandingan terakhir mereka. Lini depan mereka sangat efektif dengan peluang yang mereka miliki, banyak kreasi serangan. Jadi, kita harus waspada akan hal itu,” kata kapten Persib, Marc Klok.
Namun, Serdadu Tridatu datang ke kandang Maung Bandung, di mana Persib mampu menerkam semua lawan menghasilkan 13 kemenangan alias sapu bersih. Persib juga mampu mencetak 25 gol dan baru sekali kebobolan di kandang.
“Tapi, seperti yang dikatakan pelatih, di kandang kita selalu berbeda bagi tim mana pun. Semoga kita bisa mendominasi, mengantisipasi kekuatan mereka, dan bermain dengan kepercayaan diri serta kekuatan kita sendiri,” harap Klok.
Harapan Klok berbanding lurus dengan rekor Persib menghadapi Bali United dalam lima laga terakhir. Maung Bandung menang tiga kali dan imbang dua kali.
Sementara Pelatih Persib, Bojan Hodak, adalah pelatih yang sejauh ini sukses memperbaiki rekor Maung Bandung atas Serdadu Tridatu.
“Ya, dalam empat atau lima laga terakhir, kita selalu mendapatkan hasil positif. Jadi, kita ingin menang. Kita bermain untuk menang, delapan pertandingan tersisa, nanti adalah satu lagi laga final dari delapan pertandingan yang ada,” ujar Klok.
1 November 2025, Bali United vs Persib 0-1
18 April 2025, Persib vs Bali United 2-1
7 Januari 2025, Bali United vs Persib 1-1
18 Mei 2024, Persib vs Bali United 3-0
14 Mei 2024, Bali United vs Persib 1-1
