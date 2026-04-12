Tuah GBLA Jadi Senjata! Bojan Hodak Yakin Persib Bandung Tak Terbendung, Bali United Siap Jadi Korban Berikutnya

Persib Bandung mengandalkan tuah GBLA saat menjamu Bali United dalam laga krusial pekan ke-27. (Persib)
JawaPos.com–Persib Bandung membidik kemenangan krusial saat menjamu Bali United FC dalam lanjutan pekan ke-27 Super League 2025/2026. Laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4), bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi penentu arah perburuan gelar musim ini.
Pada laga lawan Bali United, tekanan jelas ada di kubu tuan rumah. Persib Bandung wajib menang demi menjaga posisi di puncak klasemen super league dari ancaman pesaing terdekat seperti Borneo FC Samarinda dan Persija Jakarta yang terus menempel ketat.
Rekor kandang Persib Bandung musim ini jadi modal utama. Dari 13 laga super league di GBLA, semuanya disapu bersih dengan kemenangan, sebuah catatan impresif yang membuat lawan mana pun berpikir dua kali untuk mencuri poin di Bandung, termasuk Bali United.
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan, pentingnya menjaga tren positif tersebut. Dia tak ingin rekor sempurna di kandang ternoda, apalagi di fase krusial menjelang akhir kompetisi.
”Pertandingan penting bagi kami, karena kami berusaha menjaga semua pertandingan di kandang (dengan kemenangan). Kami mencoba mendapatkan hasil yang baik agar kami bisa menjaga jarak antara kami dan tim-tim lainnya,” kata Hodak.
Ambisi itu bukan tanpa alasan. Tambahan tiga poin akan memperlebar jarak Persib Bandung dari pesaing di papan atas sekaligus mempertegas status mereka sebagai kandidat kuat juara musim ini.
Namun, jalan Persib Bandung tidak akan mulus. Bali United FC datang dengan kepercayaan diri tinggi usai kemenangan telak 6-1 atas PSBS Biak pada laga sebelumnya.
Hasil tersebut jadi sinyal bahaya bagi tuan rumah. Tim asuhan Johnny Jansen menunjukkan produktivitas tinggi dan organisasi permainan yang semakin solid.
Bahkan, Bali United FC sebelumnya juga mampu menghentikan laju kemenangan beruntun Borneo FC Samarinda. Fakta itu memperlihatkan jika Serdadu Tridatu bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata.
